General iraní dice que incendiarán "cualquier barco" que cruce por el estreho de Ormuz

Un general de la Guardia Revolucionaria de Irán amenazó el lunes con "incendiar cualquier barco" que intente navegar por el estrecho de Ormuz, una ruta vital para el transporte de petróleo y gas.

"Incendiaremos cualquier barco que intente pasar por el estrecho de Ormuz", dijo el general Sardar Jabbari en una publicación en el canal de Telegram de la Guardia iraní.

"También atacaremos los oleoductos y no permitiremos que salga ni una sola gota de petróleo de la región



. El precio del petróleo alcanzará los 200 dólares en los próximos días", agregó Jabbari.

En desarrollo.







