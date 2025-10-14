Gaza reporta tres muertos por ataque de Israel, pese a tregua

Un ataque aéreo de Israel tuvo lugar en la Franja de Gaza, pese al alto al fuego acordado, reporta la radio pública alemana Deutschlandfunk.

Según la agencia de noticias palestina Wafa, tres palestinos murieron por disparos de drones en el barrio de Shujaia, en la ciudad de Gaza.

El Ejército israelí mató este martes 14 de octubre a tres personas en el barrio de Shujaia de la ciudad de Gaza, confirmó a la agencia española de noticias EFE el Ministerio de Sanidad gazatí, en manos de Hamás, una organización considerada terrorista por Israel, EE. UU., la UE y otros países, pero que ha llevado hasta ahora un recuento internacionalmente reconocido de los muertos en la guerra en Gaza.

El Ejército israelí, por su parte, confirmó haber disparado contra gazatíes que habían traspasado la "línea amarilla" del acuerdo de alto el fuego, alcanzado tras dos años de guerra de Israel contra Hamás en Gaza, en represalia por los ataques de Hamás a Israel del 7 de octubre de 2023.

"Esto es una clara violación del acuerdo", reclamó la autoridad militar israelí. Y urgió a los residentes de Gaza "a seguir las instrucciones y mantenerse alejados de las tropas".

Según la Sanidad gazatí, se trataba de personas que estaban intentando llegar a sus casas para verificar su estado, tras ser desplazadas de allí por los ataques de Israel para tomar la ciudad de Gaza.

