Galtier será juzgado en diciembre por acoso moral y discriminación

Será juzgado el 15 de diciembre por el tribunal correccional de Niza de "cargos de acoso moral y discriminación debido a pertenencia o no pertenencia, real o supuesta, a una etnia, una nación, una supuesta raza o una religión determinada", detalló el fiscal. Son delitos que pueden ser castigados con tres años de prisión y 45.000 euros de multa.

El caso estalló cuando el periodista independiente Romain Molina y el medio RMC Sports revelaron la existencia de un correo electrónico, que la AFP no pudo autentificar, atribuido al exdirigente del Niza Julien Fournier, con quien Galtier tuvo una relación pésima.

"Me respondió que tenía que tener en cuenta la realidad de la ciudad y que, en efecto, no podía haber tantos negros y musulmanes dentro del equipo" y "me comunicó su voluntad de cambiar en profundidad el equipo, precisando que quería limitar al máximo el número de jugadores musulmanes", se puede leer en el escrito de Fournier.