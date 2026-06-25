Galería: Edificios destruidos, heridos y pánico por dos fuertes terremotos en Venezuela

Dos fuertes sismos casi consecutivos sacudieron este miércoles Venezuela y provocaron el derrumbe de edificios, heridos y escenas de pánico en Caracas, según las autoridades y periodistas de la AFP.

Un primer sismo de magnitud 7,2 tuvo su epicentro 21 km al oeste de Morón a las 22H04 GMT (18H04 locales) y fue seguido casi un minuto después por otro más fuerte de magnitud 7,5 a unos kilómetros de distancia, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en X. Los temblores se sintieron hasta Colombia.

Las escenas en Caracas eran de destrucción y pánico, según una periodista de la AFP, que vio un inmueble de 22 plantas completamente destruido en el barrio de Altamira. Personas afuera gritaban los nombres de sus familiares y algunos voluntarios subían a los escombros. "Necesitamos linternas", decía uno de ellos, al caer la noche.

Según el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, son varios los inmuebles que se derrumbaron. "Tenemos algunos lesionados, edificios colapsados", dijo.

En un centro comercial muy concurrido del barrio de Altamira, el piso empezó a temblar, cayeron estanterías en las tiendas y la gente salió corriendo en masa hacia la calle, según la periodista de la AFP.

"Fue increíble, no sé ni cuánto tiempo duró. Estaba en el último piso (del centro comercial). De unos negocios se cayeron bastantes cosas. Salimos por las escaleras de emergencia, por ahí nos sacaron", dijo a AFP Heidi Romero, una comerciante de 42 años.

"Se desprendieron las escaleras, se rajó toda la pared. Cayeron cosas del techo. Fue horrible", señaló Odalis Escalona, de 54 años y que trabaja en un banco.

Varias zonas quedaron sin energía eléctrica. Muchas calles estaban llenas de vidrios caídos de las ventanas. Decenas de personas que abandonaron edificios en Caracas esperaban en la calle antes de regresar a sus oficinas y hogares, temerosas de eventuales nuevas réplicas.

- Hasta Colombia -

El sismo se sintió de manera más fuerte también en los estados Trujillo, Carabobo, Miranda, y La Guaira, según Cabello.

El ministro indicó que ordenó el corte del servicio de gas directo a edificios en Caracas.

"Tenemos algunas estructuras dañadas y no queremos que vaya a ocurrir ningún tipo de accidente con el gas", dijo.

"NO hay tsunami, NO hay peligro por un reciente terremoto" cerca de la costa de Venezuela, indicó en X el sistema de alerta de tsunamis de Estados Unidos, que emite pronósticos meteorológicos oficiales.

Carmen Guédez, de 69 años, estaba en la habitación de una hermana en cama en Caracas cuando empezó a temblar.

"Fue subiendo de intensidad", dijo a la AFP esta administradora que vive en un barrio de clase media ubicado en las montañas de la capital. "Empecé a ver cómo las ventanas empezaron a moverse y luego se sacudió todo".

"Mi hermana, una vecina y yo nos quedamos rezando, abrazaditas ahí. No podíamos salir. Los vecinos aún están en la calle", agregó.

Venezuela es sacudida por temblores con frecuencia. Los terremotos más fuertes en los tiempos recientes fueron los de Cariaco (noreste) en 1997, que causó 73 muertos, y el de Caracas en 1967, con 236 fallecidos.

El sismo se sintió incluso en la capital colombiana, Bogotá, donde las lámparas se balanceaban, sonaban las alarmas y algunos vecinos evacuaron los edificios por precaución, según periodistas de la AFP.

La entidad de gestión de riesgos de Colombia indicó en un primer momento que no había ningún reporte de emergencia y descartó una alerta de tsunami.

Poco después del sismo en Venezuela, un terremoto de magnitud 6,9 sacudió el jueves el norte de Japón, informó la agencia meteorológica del país, sin que se reporten víctimas o daños materiales.