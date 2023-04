G7 se reúne en Japón, en medio de divisiones en lucha contra el cambio climático

13 de abril de 2023, 5:31 AM

Pero Makiko Arima, de la oenegé Oil Change International, calificó la estrategia de Tokio de "tóxica", y afirmó que podría hacer "descarrilar" la transición energética en Asia. Su plan de "transformación verde", denominado "GX", no servirá más que para promover tecnologías que "prolongarán el uso de las energías fósiles", denunció Arima.



Otras oenegés temen también que la reunión desemboque en un retroceso en materia de compromisos climáticos.



Si el G7 terminase "constatando una regresión, sería terrible", apuntó Friederike Röder, vicepresidenta de la oenegé Global Citizen. Además, esto enviaría "malas señales" al resto del mundo antes de la cumbre del G20 EN India y de la COP28 de Dubái de finales de año, señaló.



"Si dices que tu casa se quema, que el planeta está ardiendo [...] pero no haces gran cosa para contrarrestar a los poderosos intereses particulares[...], no estás enviando ningún mensaje inspirador al resto del mundo", abundó Alden Meyer, del grupo de reflexión sobre el clima E3G.



"Década crítica"