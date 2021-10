Futbolistas venezolanas acusan a exseleccionador de abuso sexual

Caracas, Venezuela | Un grupo de 24 futbolistas venezolanas, incluida la estelar goleadora Deyna Castellanos, acusaron este martes de abuso sexual a su antiguo seleccionador en categorías menores, el panameño Kenneth Zseremeta.



"El año pasado (2020), una de nuestras compañeras nos confesó que había sido abusada sexualmente desde los 14 años (2014) por el entrenador", indicó Castellanos, jugadora del Atlético de Madrid, sin revelar la identidad de la víctima, en un comunicado publicado en redes sociales.

"A raíz de esta confesión, diferentes compañeras han expresado experiencias de acosos, tanto telefónico, como preguntas e invitaciones indebidas, sobornos para mantenerlas dentro de la selección, regalos fuera de contexto, masajes y diferentes situaciones que definitivamente no eran normales y que nosotros no entendíamos", añade la delantera, nominada en 2017 como Jugadora del Año en los premios The Best de la FIFA.

Bajo el mando de Zseremeta, quien dirigió distintas categorías de la Vinotinto femenina entre 2008 y 2017, Venezuela ganó dos veces el Campeonato Sudamericano Sub-17 y clasificó tres veces al Mundial de la Categoría: Trinidad y Tobago-2010, Costa Rica-2013 y Jordania-2016, alcanzando en las últimas dos ediciones las semifinales.

Es la primera denuncia de abuso sexual en su contra.

"Hemos decidido romper el silencio para evitar que las situaciones de abuso y acoso, físico, psicológico y sexual ocasionadas por el entrenador de fútbol Kenneth Zseremeta tomen más víctimas en el fútbol femenino y en el mundo", indicó.

En el documento las jugadoras denuncian que muchas de "estas situaciones eran apoyadas por algunos miembros del cuerpo técnico".

"Las insinuaciones sexuales eran temas del día a día al igual que los comentarios hacia el atractivo físico de muchas de nuestras jugadoras".

El fiscal general venezolano, Tarek Saab, anunció en Twitter una investigación contra el técnico de 55 años.

- "Bajo su manipulación" -

Las jóvenes futbolistas aseguraron que su compañera, abusada hasta el despido del técnico en 2017, es "una sobreviviente a un monstruo que no solamente la abusaba a ella a nivel sexual".

"Emocionalmente vivía en un constante asedio en el que ella prefería no ser convocada más y Zseremeta visitaba la casa de los padres para manipularlos, aprovechándose de las necesidades económicas de ella y su familia", siguió el grupo de jugadoras en el comunicado.

Cuando Zseremeta fue despedido tras denunciar problemas de alimentación de las jugadoras en medio de la crisis de Venezuela recibió el apoyo de ellas. "Estaban bajo su manipulación", justificaron.

"Pedimos a todas las personas pertinentes como: FIFA, Condederaciones, Federaciones y Ligas que no permitan que este 'entrenador' siga haciendo vida dentro del fútbol femenino".

Después de salir de Venezuela, el técnico trabajó en República Dominicana y su natal Panamá.

"Hago este video con la finalidad de alzar mi voz contra las injusticias", dijo la internacional Verónica Herrera, que no firma el documento.

"Lamento profundamente la situación de abuso y acoso físico o psicológico por el que algunas de mis compañeras estaban pasando y aún más lamento haber estado ahí sin saber que eso tan terrible estaba sucediendo".