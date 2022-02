Futbolistas prefieren un Mundial cada cuatro años, según Fifpro

Los futbolistas profesionales se oponen ampliamente al proyecto de organizar el Mundial cada dos años promovido por la FIFA, con un 75% de los jugadores a favor de mantener el actual formato de cuatro años, según una encuesta elaborada por Fifpro, el sindicato mundial de jugadores, publicada este martes.

Fifpro entrevistó a más de 1.000 futbolistas profesionales masculinos de todo el mundo sobre su deseo de cambiar el calendario internacional, que la FIFA pretende reformar.

Según el estudio del sindicato, el 77% de los jugadores europeos y asiáticos prefieren un Mundial cada cuatro años, al igual que el 63% de los jugadores del continente americano.

📊⚽ Three in every four professional men’s footballers want to keep the FIFA World Cup every four years, according to a survey of 1,000 players from six continents and over 70 different nationalities.