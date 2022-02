Futbolista Kurt Zouma pierde patrocinio y recibe multa tras caso de maltrato animal

El fabricante de material deportivo Adidas anunció este miércoles que rompió el contrato que le unía al defensa internacional francés Kurt Zouma, acusado de maltratar a su gato, tras la difusión de un video en el que lo golpea en varias ocasiones.

"Hemos cerrado nuestra investigación y podemos confirmar que Kurt Zouma ya no es un deportista con contrato con Adidas", señaló a la AFP en un correo electrónico la compañía con sede en Alemania.

La marca ya informó este martes que iba a estudiar posibles sanciones después de la difusión de un video, a través de The Sun, en el que se ve al defensa francés maltratar a su gato y que ha provocado una gran polémica tanto en Inglaterra como en Francia.

Su club, el West Ham, anunció este miércoles por la mañana que imponía al jugador "la mayor multa posible", es decir, 300.000 euros ($343.000), aunque eso no evitó que la entidad haya sido también muy criticada por haber autorizado al futbolista a jugar un partido de la Premier League el mismo martes por la noche (victoria 1-0 contra el Watford).

West Ham ace Kurt Zouma filmed kicking and slapping his pet cat in horrific video pic.twitter.com/souZrtHP0Q