Futbolista japonés "King Kazu" anota gol a los 59 años

El exinternacional japonés Kazuyoshi Miura, apodado "King Kazu", marcó a los 59 años su primer gol en cuatro años este fin de semana, durante un partido ganado 7-0 por su equipo de J-League, el Fukushima United.

En su 41ª temporada como profesional, el atacante de pelo gris fue titular el sábado con su club, que goleó 7-0 al Iwaki Furukawa FC durante un torneo regional, asegurando la participación en la Copa del Emperador.

Miura aprovechó una asistencia en el área de Takatora Einaga en el minuto 52 para marcar, sorprendiendo en velocidad a dos defensas rivales.

"Fue un poco caótico, pero lo que cuenta es que estuve en el buen lugar, creo que estaba bien posicionado", afirmó Miura.

"Quería estar a la altura de las expectativas, especialmente las del entrenador, que me ha dejado jugar. Estaba sobre todo feliz por ver que incluso con nuestra ventaja en el marcador, los jugadores, equipo técnico y aficionados celebraron el gol", añadió.

Miura debutó en el club brasileño Santos y pasó después por Italia, Croacia, Australia y Portugal, entre otros.

El jugador ha contribuido al crecimiento de la J-League desde su lanzamiento en 1993.

Jugó por primera vez con la selección de Japón en los años 1990, pero, pese a sus 55 goles en 89 partidos, fue apartado del equipo durante el Mundial 1998, en el que Japón disputó la primera fase final de su historia.







