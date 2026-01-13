Futbolista explica su salida del equipo: "Me di cuenta de que mi propio club era homófobo"

El futbolista australiano, Joshua Cavallo, publicó un mensaje en sus redes sociales que se viralizó sobre su salida del equipo Adelaide United de Australia.

Cavallo salió del club australiano en mayo de 2025 y se marchó al Stamford AFC, de Inglaterra.

El jugador publicó en sus redes sociales que "me ha llevado un tiempo digerir cómo acabaron mis años en el Adelaide, pero creo que los fans merecen honestidad”.

"Dejar el club no tuvo nada que ver con el fútbol. Las decisiones las tomaron personas con poder que bloquearon mis oportunidades, no por mi talento, sino por a quién elegí amar. Con la nueva directiva, quedó claro que no podía jugar por motivos políticos. Fue difícil de aceptar cuando me di cuenta de que mi propio club era homofóbico", citó el jugador. Y agregó: "Estaba furioso porque la gente pensaba que me habían dejado fuera por lesiones, cuando en realidad, era la homofobia interna la que me mantenía en el banquillo. Seguí siendo profesional, mantuve la compostura y trabajé duro cada día, algo de lo que estoy orgulloso. Sin embargo, por mucho que produjera o mejorara, mis contribuciones fueron ignoradas constantemente. Esto generó mucha negatividad y afectó mi bienestar como futbolista profesional".

El lateral izquierdo indicó que "por primera vez, me cuestioné si debería haber mantenido mi sexualidad en secreto".

Al mismo tiempo, Cavallo agradeció a su nuevo club, el Stamford AFC. "Este nuevo comienzo en el Reino Unido me ha ayudado a respirar de nuevo y espero poder volver a enamorarme del deporte que significa todo para mí.

La versión del club

Por su parte, el Adelaide United, publicó un comunicado en su sitio web en el que rechazó las acusaciones del jugador.

"El club está profundamente decepcionado por las acusaciones y las rechaza categóricamente, incluyendo cualquier insinuación de que el Adelaide United sea homofóbico. Todas las decisiones sobre la selección del equipo en el campo se basan exclusivamente en criterios futbolísticos", citaron en el texto.



El equipo destacó que "siempre ha estado comprometido a fomentar un entorno inclusivo para jugadores, personal y seguidores y seguimos orgullosos de nuestro trabajo continuo para promover la inclusión en todo el fútbol".



