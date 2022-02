La defensa de Nueva Zelanda, Meikayla Moore, vivió una pesadilla este domingo, cuando marcó un triplete de autogoles en el partido que su selección jugó contra el combinado de Estados Unidos.



La defensa se vio involucrada en los tres primeros tantos de las norteamericanas.

En el primero desvió el balón con su pierna derecha, en el segundo falló al despejar de cabeza y en el tercero un pésimo rechazo de izquierda terminó en el fondo del arco que se suponía debía defender.

