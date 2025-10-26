Fútbol mexicano llora la partida del técnico Manuel Lapuente

El fútbol mexicano está de luto luego del fallecimiento del extécnico, Manuel Lapuente a la edad de 81 años.

Así lo confirmó la propia Federación Mexicana de Fútbol (FMF) que lamentó profundamente la partida de quien fuera técnico del Tri en el Mundial de Francia 1998, además, quien ganó la Copa Confederaciones en 1999.

“La familia del futbol mexicano lamenta profundamente el fallecimiento de uno de los jugadores y entrenadores más importantes, entrañables e influyentes de nuestro deporte.

“Don Manuel Lapuente es y será una leyenda del futbol. Descanse en paz”, publicó la FMF.

La familia del futbol mexicano lamenta profundamente el fallecimiento de uno de los jugadores y entrenadores más importantes, entrañables e influyentes de nuestro deporte.



Don Manuel Lapuente es y será una leyenda del futbol.



Descanse en paz. pic.twitter.com/Qyr8flx5Vb — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) October 25, 2025

Lapuente tuvo una carrera exitosa como entrenador en la Liga MX, donde conquistó cinco títulos, dos con el Puebla, dos con Necaxa y uno más con el América.

También dirigió a Tigres, Ángeles de Puebla, Cruz Azul, Tecos, Veracruz y Atlante.

Como futbolista jugó en los clubes de Monterrey, Necaxa, Puebla y Atlas.

Diversos medios, clubes y periodistas deportivos han publicado mensajes de condolencia a sus familiares.