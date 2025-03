"Fueron engañados", protestan familiares de venezolanos deportados a El Salvador

Familiares de migrantes venezolanos deportados por la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador protestaron este sábado para exigir que sean repatriados a Venezuela.



El pasado 16 de marzo, 238 venezolanos fueron traslados desde Estados Unidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una gigantesca cárcel inaugurada en enero de 2023 por el gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para albergar a pandilleros.



"¿Cómo justificamos que tantas personas dicen que venían a Venezuela y hoy están en El Salvador? Ellos fueron engañados", denunció Gladys Coromoto Rojas, abuela de Kenlyn Rodríguez y quien clama su inocencia.



En Barquisimeto, estado Lara (oeste), a unos 365 km de Caracas, un grupo de familiares mostraron pancartas para exigir justicia: "Tener un tatuaje no me hace ser un delincuente. Libertad para Kenlyn Rodríguez" y "Pedimos justicia para nuestros hermanos venezolanos, para Edwin Meléndez, ¡Libertad!" eran algunos de los mensajes.



Michel Olivera, hermana de Maikel Rojas Olivera, de 36 años, relató que habían diseñado un afiche con una frase de bienvenida.



"Estábamos alegres porque iba a llegar el día sábado (15 de marzo), para nuestra sorpresa el domingo nos levantamos con esta noticia", contó.



Maikel fue detenido por agentes del Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su siglas en inglés) en octubre de 2024 en su trabajo en una empresa de transporte, en principio estuvo en un centro de arresto en Calexico, California, y el 7 de marzo lo trasladaron a Laredo, Texas, para ser deportado.



"Solicitamos que traigan a todos esos muchachos inocentes de El Salvador hasta su país", insistió Olivera, durante la protesta a la que se sumaron unas 80 personas entre familiares y vecinos de los migrantes.



Por su parte, Rojas aseguró que su nieto no tiene antecedentes penales.



"Le pido al presidente Nayib Bukele, le pido a Donald Trump que aclare esta situación con todos los venezolanos", clamó.



El gobierno de Venezuela tacha de secuestro la detención de migrantes venezolanos en El Salvador y anunció la contratación de un bufete de abogados para gestionar su regreso al país.