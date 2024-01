¿Fue mano de Vinicius? Esta es la acción polémica en el triunfo del Real Madrid

El Almería, colista con apenas 6 puntos y que no ha ganado todavía ningún partido en esta Liga, vivió una tarde especialmente dolorosa. Se le llegó a anular un gol a Sergio Arribas en el 61 tras una revisión en el VAR, que le hubiera puesto con ventaja de 3 a 1, e incluso en el descuento final fue expulsado su entrenador, Gaizka Garitano, por protestar.



"Ya habéis visto el partido, qué ha pasado. Luego nos sancionan por hablar, pero ya habéis visto qué ha pasado. No es la primera vez que pasa", dijo Garitano después del encuentro, muy molesto con lo ocurrido.



A su paso por la zona mixta, los jugadores del Almería no ocultaron su indignación.



"Nos vamos con la sensación de que nos han robado", llegó a decir Gonzalo Melero.



En las redes sociales, el Almería aludió también de forma velada a la polémica que rodeó el desarrollo del choque: "Tremendo orgullo por nuestro equipo. Gran muestra de lucha y entrega en contra de muchas circunstancias".



En la clasificación, el Real Madrid suma 51 puntos y se pone líder provisional, con dos unidades de ventaja sobre el Girona (2º, 49), que puede recuperar los mandos si gana este domingo en el último turno al Sevilla (17º).



En cualquier caso, al término del día el Real Madrid tendrá un partido pendiente respecto al Girona, el que tuvo que aplazar el pasado fin de semana al encontrarse en Arabia Saudita, donde conquistó la Supercopa de España.