"Fue como una película de terror": más de 100 muertos tras fuertes inundaciones en Brasil

Las fuertes lluvias que cayeron en la ciudad brasileña de Petrópolis, en el estado de Río de Janeiro, el martes y las consecuentes inundaciones han dejado más de un centenar de fallecidos, decenas de desaparecidos, viviendas y calles destruidas.

Había un registro de 105 personas fallecidas hasta este el mediodía de este jueves.

"Fue como la escena de una película de terror", le describió el dentista Lucas Ribas a BBC Brasil lo presenciado en Petrópolis. "En el centro de la ciudad había muchos cuerpos, muchos muertos que fueron arrastrados por la lluvia, se ahogaron, agolpados en algún lugar o atrapados en los autos".

"Encontré a una niña que quedó enterrada viva", le dijo Wendel Pio Lourenco, un vecino de 24 años, a la agencia AFP.

Fueron las lluvias más intensas desde 1932, informó el gobernador del estado, Cláudio Castro. Y el ayuntamiento declaró estado de calamidad pública ante las inundaciones y deslizamientos de tierra severos que hubo.

Los reportes desde la ciudad indican que los rescatistas pasaron la noche del martes y todo el miércoles ayudando a las familias y buscando víctimas entre los escombros.

En los videos compartidos en las redes sociales se puede apreciar la dimensión de los daños: decenas de casas completamente destruidas y vehículos flotando. Algunas calles del centro histórico quedaron destruidas, imposibilitando el tránsito.

EPA Los deslizamientos de tierra arrasaron con numerosas casas.

Las lluvias más intensas en 90 años

El volumen de agua acumulado en la ciudad llegó este martes a 259 milímetros en apenas seis horas, según Climatempo. El valor supera lo esperado para todo el mes de febrero: 238,2 milímetros.

Según el diario O Globo, datos del Centro Nacional de Monitoreo y Alerta de Desastres Naturales (Cemaden) indican que desde hace al menos 90 años Petrópolis no enfrenta lluvias tan intensas en 24 horas como el martes.

La Defensa Civil municipal argumentó que la tormenta fue provocada por "el paso de un frente frío por el océano, unido a las inestabilidades generadas por el calentamiento diurno, más la disponibilidad de humedad".

Reuters Las lluvias provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra en varios puntos de la ciudad.

La tormenta causó estragos en varios puntos de la ciudad. Según el gobierno de Río de Janeiro, 89 áreas fueron afectadas, con 26 deslizamientos de tierra.

"Es muy triste, la gente no puede dormir. Siguen buscando, gritando por sus seres queridos, es muy complicado, nosotros también lo sentimos", le dijo Márcia Barbosa a la BBC.

Otro vecino, Kaua Dantas, explicó: "Hace mucho tiempo nos advirtieron que iba a haber una gran tragedia, pero nunca nadie lo creyó, nadie nunca hizo caso, porque siempre días llueve mucho, mucho.

"Pero nunca había llovido tanto como ahora. Entonces, de repente, en solo cinco minutos fue suficientemente fuerte como para dar lugar a esta catástrofe aquí".

"Fue todo muy rápido"

La tormenta culminó en un escenario desolador en Petrópolis. En varios videos que circulan por internet se pueden ver imágenes de árboles, electrodomésticos, muebles y vehículos siendo arrastrados durante la inundación.

El diario Tribuna de Petrópolis informó que una gran roca que rodó por una ladera cayó en una carretera cercana, lo cual ha interrumpido el tránsito hacia la ciudad.

Innumerables casas resultaron dañadas. En algunos, los residentes perdieron todos los electrodomésticos y muebles, mientras que en otros el edificio mismo fue devastado por las lluvias.

"Lo he perdido todo, no hay nada. Se lo llevó todo. No sé qué vamos a hacer de ahora en adelante, porque la roca allí casi se está cayendo de nuevo. Si se cae, se va a tardar más", dijo un afectado.

Según el gobierno de Río de Janeiro, al menos 372 personas quedaron sin hogar o desplazadas en la ciudad.

Los negocios locales también se vieron afectados y muchos quedaron bajo el agua. En videos que circulan en las redes se puede ver varios establecimientos inundados.

"Estaba en el gimnasio y comenzó a inundarse. Sentí que tenía que salir de allí. Nunca paraba de llover. cuando vi la calle, parecía un río muy profundo porque había mucha agua. El agua se metió en la parte de atrás del gimnasio, destruyó todo y tiró los equipos por la mitad desde la calle", detalla el estudiante universitario Vinícius Magini.

El dentista Lucas Ribas dice que él y otros empleados lucharon para salvar el equipo en la oficina donde trabaja. "Todo sucedió muy rápido, como si fuera un tsunami de lodo. Cuando lo vimos, era un poco de agua entrando a la oficina, luego se convirtió en mucha agua, luego comenzó a desbordarse y se convirtió en una inundación".

Los desaparecidos

En medio de la tormenta, innumerables personas desaparecieron. Hay registros de búsquedas de residentes de diferentes edades, desde niños hasta ancianos.

Hay reportes de personas que se habrían llevado el agua, otras que estarían en regiones que quedaron sepultadas y personas que iban en vehículos que se llevó la inundación.

Según las autoridades locales, no hay cifras oficiales de personas desaparecidas en la ciudad.

EPA Bomberos trabajan para rescatar a víctimas de la tragedia.

Sin respuestas, los familiares buscan noticias a través de las redes sociales. En algunas publicaciones realizadas el martes, se pueden ver actualizaciones de familiares que celebran que la persona se haya encontrado bien. En otros, sin embargo, se confirma que la persona fue una de las víctimas de las consecuencias del temporal.

En el Instituto Médico Legal (IML) de la ciudad, los familiares buscan respuestas sobre los desaparecidos.

"Vi la llegada de tres carros de la Defensa Civil con cuerpos. Es angustioso", dice Analu Andrade. Ella es prima de un niño de ocho años que estaba en un autobús que fue arrastrado por la inundación.

"Fui al IML porque un policía vio mi historia (publicación temporal en Instagram; en ella, Anallu buscaba a su prima) y dijo que posiblemente mi primo ya fue encontrado muerto porque encontraron a un chico de su edad que se parecía a él, solo que no podía estar seguro. Sabiendo esto, llegué al IML sin ninguna certeza de si era él o no", dice Analu.

Autoridades en el lugar

Actualmente, unos 400 bomberos ayudan con los allanamientos en diferentes zonas de la ciudad.

La Policía Civil de Río de Janeiro anunció que instaló un grupo de trabajo con cerca de 200 agentes, con profesionales como peritos forenses y criminalistas, papiloscopistas, asistentes de autopsia y notarios para ayudar en la identificación de las víctimas.

"La Alcaldía de Petrópolis tiene todos los equipos movilizados para atender los eventos. Las personas son acogidas en los puntos de apoyo que funcionan en las escuelas de la ciudad", informó el gobierno municipal en su sitio web en Facebook.

"Ahí la población recibe el apoyo de profesionales de Asistencia Social, Educación, Salud, además de la Defensa Civil, dedicados totalmente a atender los casos con víctimas", añadió.

La semana pasada, la Secretaría de la Defensa Civil había preparado un plan de atención por el pronóstico de fuertes lluvias. Sin embargo, como no hubo el volumen de lluvia esperado, el gobierno municipal desactivó la alerta el lunes.

Pero el martes el volumen de lluvias aumentó mucho, causando grandes daños.

El gobernador Castro y el presidente de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, André Ceciliano, viajaron al municipio para acompañar las labores de rescate.

Según el gobernador, una cantidad de lluvias así "prácticamente nunca se ha visto en la ciudad antes".

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, quien se encuentra en una visita oficial a Rusia, dijo en Twitter que hizo llamadas telefónicas a los ministros para enviar ayuda a las víctimas.

Petrópolis, que alguna vez fue la residencia de verano de un emperador brasileño, es un popular destino turístico. Pero su ubicación la hace propensa a deslizamientos de tierra.

El peor incidente ocurrió en 2011, cuando más de 900 personas murieron por los deslaves ahí y en las ciudades vecinas.

Los residentes viven con el temor de nuevas tormentas. El secretario de Estado de la Defensa Civil advirtió que el municipio aún se encuentra en una etapa operativa de crisis y aconsejó a la población estar atenta a los reportes, pues las alertas sobre la situación pueden actualizarse en cualquier momento.

Con información de Vinícius Lemos de BBC News Brasil.

