Frente a Windsor y Buckingham, los británicos lloran al príncipe Felipe

Conmovidos por la muerte del príncipe Felipe y entristecidos por la reina Isabel II, que ha perdido a "su pilar", admiradores de la monarquía británica llevaron el viernes flores y palabras de consuelo a las residencias reales de Windsor y Buckingham.



"Hace 20 años que vivo en Inglaterra y nos sentimos cercanos a la familia real, como todo el mundo aquí", decía Karen Llewellyn, una francesa casada con un galés que depositó un ramo de tulipanes ante el castillo de Windsor, unos 50 km al oeste de Londres.



"Fue una verdadera conmoción esta mañana y nos dolió por la reina. Esa es la parte más dura en realidad, todos tenemos ese pensamiento por la reina que va a estar sola sin su pilar", afirmaba.



También lamentó que el marido de Isabel II muriera sólo dos meses antes de cumplir los cien años, el 10 de junio.



Entre los cientos de ramos de flores que se amontonaban frente a las verjas del castillo había algunos dibujos de niños.



"Querida reina Isabel, lo siento por su marido el príncipe Felipe", decía uno de ellos, lleno de corazones y flores.



Desde hace más de un año, la pareja real vivía recluida en el castillo de Windsor debido a la pandemia de coronavirus. Allí, Felipe, casado con Isabel desde hace más de 70 años, falleció "en paz" el viernes.



Era "absolutamente fantástico, muy cercano a la gente y divertido", afirmaba Irina Blatonova, una residente rusa de 32 años.





"Día triste"



En Londres, los curiosos acudieron a ver el anuncio oficial del fallecimiento colocado solemnemente frente al palacio de Buckingham, la residencia oficial de la reina en la capital británica.



Algunos deslizaron narcisos a través de las puertas negras del palacio o colocaron mensajes, ramos de flores o incluso banderas británicas sobre la acera.



"Es un día verdaderamente triste. Vivió una vida increíble y rica, y es una gran pérdida para su familia y su esposa, ya que eran inseparables", dijo a la AFP Sarah Allison, de 31 años, que acudió al palacio con su hija de cuatro años.



Fue cerca de este emblemático monumento donde los británicos acudieron a presentar sus respetos tras la muerte de Diana, princesa de Gales, en 1997.



La cercana Clarence House también había atraído a los admiradores de la monarquía cuando la reina madre murió a los 101 años en 2002.



Chris Green, un funcionario de 57 años, acudió al lugar nada más conocer la noticia "para dedicar un pensamiento y rendir homenaje" a Felipe.



El duque de Edimburgo había estado hospitalizado durante un mes debido a una infección y había sido operado para tratar problemas cardíacos preexistentes antes de regresar a Windsor el 16 de marzo.



"Con su edad y sus recientes problemas de salud, (su muerte) no fue una gran conmoción, pero es uno de esos momentos que recordaremos como un acontecimiento importante", consideró Green.



En plena pandemia, y cuando el Reino Unido aún no ha levantado la mayoría de restricciones de su tercer confinamiento, la policía patrullaba la zona recordando las normas de distanciamiento social.



Las restricciones impuestas contra el covid-19, que el país prevé ir suprimiendo muy paulatinamente gracias a la mejora de la situación sanitaria, explican sin duda una afluencia de público menor de los esperado.



A pesar del contexto, "es un honor estar aquí por el príncipe Felipe", dijo Sandra, que no quiso dar su apellido. "Era la personificación del servicio y el compromiso con su país", consideró, encantada de ver a tanta gente presentando sus respetos.



"Era el patriarca de una de las familias más fuertes del mundo", describió. Y agregó: "creo que es un momento crucial para la familia real".