Francia se suma a misión militar europea en Groenlandia

Francia se sumará a una misión militar europea en Groenlandia con el envío de tropas a ese territorio autónomo danés del que Estados Unidos desea apropiarse, indicaron el miércoles (14.01.2026) fuentes del Ministerio francés de Defensa.

El anuncio francés se añade a los realizados hoy por Alemania, Suecia y Noruega, que han indicado que enviarán oficiales a Groenlandia para estudiar de forma conjunta posibles formas de cooperar para incrementar la seguridad en la región.

El presidente francés, Emmanuel Macron, convocó de urgencia un Consejo de Defensa que reunirá a varios ministros a primera hora de este jueves para estudiar la situación en Groenlandia pero también lo que sucede en Irán, indicaron fuentes del Elíseo.

El vespertino Le Monde indicó, citando fuentes de Defensa, que Francia enviará un pequeño destacamento militar a Groenlandia en el marco de un ejercicio conjunto con Dinamarca, al que otros países están invitados a participar.

Las precisiones sobre ese destacamento serán reveladas este jueves por Macron, durante su discurso de año nuevo a las Fuerzas Armadas, en la base militar de Istres, en el sureste del país.

Le Monde agregó que se tratará de un destacamento de tropas de montaña y que la misión tiene que ver con la exploración de territorios árticos.

Antes de ese discurso, Macron reunirá en el Elíseo a primera hora de mañana a varios ministros y a los principales responsables militares del país para estudiar la situación en Groenlandia y en Irán.

Esta reunión fue convocada de urgencia por el presidente ante la agravación de ambas crisis.

Horas antes, Alemania y Suecia habían anunciado el envío de tropas para incrementar la seguridad en la isla y en medio de las tensiones con Estados Unidos.

"A invitación de Dinamarca, Alemania participará con otras naciones europeas entre el 15 y el 17 de enero en una actividad de reconocimiento en Groenlandia", informó el Ministerio alemán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene su intención de adherir Groenlandia y así lo indicó momentos antes de una reunión que mantuvo su vicepresidente, JD Vance, con el ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt.

Las partes acordaron formar un grupo de trabajo de alto nivel para explorar la salida a esta crisis.



