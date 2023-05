Fortuna de Carlos III supera la de Isabel II gracias a sus inversiones

2 de mayo de 2023, 5:16 AM

Londres, Reino Unido | Carlos III, de 74 años, que será oficialmente coronado el sábado, es propietario de una considerable fortuna, mayor que la de su difunta madre, Isabel II, a cuya cuantiosa herencia sumó los bienes que acumuló mientras era príncipe de Gales.



Tras recibir el legado de la icónica reina fallecida en septiembre, valorado en 360 millones de libras (449 millones de dólares), la fortuna del nuevo monarca británico ascenderá a 600 millones de libras (748 millones de dólares), estimó el diario The Times.



Según una fuente cercana a la familia real citada por el rotativo, Carlos III llevó a cabo una ambiciosa política de inversiones para reponer sus arcas tras divorciarse de Diana.



La separación le costó 17 millones de libras en 1996, pero el entonces príncipe de Gales no partía de cero ya que contaba con los recursos del Ducado de Cornualles, cuyos beneficios recibió desde la llegada al trono de su madre, en 1952, hasta la muerte de esta en 2022.



Se trata de un patrimonio creado en el siglo XIV para dar independencia financiera al heredero real. En la práctica, éste no posee los bienes pero recibe los beneficios que generan hasta que accede al trono.



Para Carlos, el ducado "reúne todo lo que le apasiona", aseguró su esposa Camila en un documental de ITV en 2019.



El futuro rey visitaba regularmente las granjas que alquilaba a los agricultores y les animaba a utilizar métodos de agricultura sostenible.



Además de 260 granjas, el ducado posee 52.450 hectáreas de tierra y alquila 345 millones de libras en propiedades comerciales.



Un pueblo ideal