Flotilla sigue rumbo a Gaza pese a interceptaciones israelíes

La flotilla que transporta ayuda a Gaza aseguró este jueves (02.10.2025) que sigue "navegando con fuerza" rumbo a la costa del enclave palestino bloqueado por Israel, a pesar de que varios de sus barcos fueron interceptados por la autoridad naval israelí. Global Sumud afirmó que la mayoría de sus embarcaciones seguían su travesía, acercándose a la costa gazatí, aunque poco más tarde solo quedaban tres operativos.

A primera hora de este jueves, la flotilla publicó en X (Twitter) que "30 barcos siguen navegando con fuerza hacia Gaza, a solo 46 millas náuticas (85 kilómetros) de distancia, a pesar de las incesantes agresiones de la marina de ocupación israelí". El portavoz de Global Sumud, Saif Abukeshek, dijo que las fuerzas israelíes interrumpieron el viaje de navíos que en total transportaban a unas 200 personas, entre ellas tres de México, dos de Colombia y dos de Argentina.

Sin embargo, las interceptaciones israelíes no se detuvieron, y una posterior actualización de la página de seguimiento de la propia flotilla muestra que son apenas tres los barcos que siguen su curso hacia territorio palestino. En las últimas horas han sido abordados casi todos los navíos, entre ellos el Oxigono, el All-in, el Captain Nikos, el Alma, el Adara, el Sirius, el Aurora, el Dir yassine, el Grande Blu, el Hio y el Huga, entre otros.

Deportados a Europa

La flotilla Global Sumud ("sumud" significa "resiliencia" en árabe) se presenta como una "misión pacífica y no violenta". Partió de Barcelona a inicios de septiembre y estaba compuesta por unos 45 navíos con centenares de activistas propalestinos de más de 45 países, varios de ellos latinoamericanos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí había informado que detuvo sin incidentes "varios barcos" del grupo y que fueron "trasferidos a un puerto" del país. "Greta y sus amigos están sanos y salvos", añadió el mensaje, en referencia a la activista sueca Greta Thunberg, que forma parte de la flotilla y que se encontraba en una de las embarcaciones abordadas por las fuerzas de Israel.

Poco más tarde, el mismo ministerio anunció que deportará a Europa a todos los activistas interceptados. "Los pasajeros de Hamás-Sumud (sic) a bordo de sus yates se dirigen de forma segura y pacífica a Israel, donde comenzarán los trámites para su deportación hacia Europa. Los pasajeros se encuentran sanos y salvos", dice un comunicado colgado en X.