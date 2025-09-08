Flotilla humanitaria rumbo a Gaza hace escala en Túnez

Cientos de personas recibieron el domingo (07.09.2025) en Túnez a la flotilla que salió a inicios del mes de Barcelona con militantes y ayuda humanitaria para Gaza.

Varios barcos debían salir de Túnez el domingo para unirse a la Global Sumud Flotilla, pero el viaje fue aplazado al miércoles por "razones técnicas y logísticas", según los organizadores.

En Sidi Bou Said, cerca de Túnez, más de mil personas con banderas palestinas recibieron a la flotilla, que está compuesta de unas 20 embarcaciones y en ella viaja la ambientalista Greta Thunberg, entre otras personalidades.

"Abrir un corredor humanitario y poner fin al genocidio"

La flotilla tiene como objetivo "abrir un corredor humanitario y poner fin al genocidio en curso del pueblo palestino" en el contexto de la guerra entre Israel y Hamás, según señalaron los organizadores de Global Sumud Flotilla.

La ofensiva israelí contra la Franja de Gaza lleva más de 23 meses activa, desde los ataques contra Israel perpetrados por Hamás (considerada una organización terrorista por Israel, EE. UU. y la UE), el 7 de octubre de 2023.

Para diversos organismos internacionales y de derechos humanos, la situación representa "un genocidio". Pero esta acusación es rechazada por Israel y Gobiernos aliados como el de Alemania.

Activistas de decenas de países

Además de Thunberg, en la misión participan activistas de decenas de países, artistas como el actor irlandés Liam Cunningham y el español Eduard Fernández, así como legisladores europeos y personalidades como la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

Está previsto que la flotilla llegue a Gaza a mediados de septiembre, después de que Israel bloqueó dos intentos de activistas de entregar ayuda al devastado territorio palestino por barco en junio y julio.

La iniciativa internacional inició su travesía con 20 embarcaciones desde Barcelona el pasado 31 de agosto al grito de "Palestina Libre", pero tuvo que regresar por razones climatológicas, lo que retrasó la salida.

Finalmente, y tras la retirada el lunes de cinco embarcaciones "por razones de seguridad", la Flotilla internacional prosiguió su travesía hasta Túnez.



