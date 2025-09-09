Flotilla con ayuda para Gaza denuncia que fue víctima de un ataque de dron cerca de Túnez

La flotilla que zarpó con activistas y ayuda humanitaria para Gaza denunció este martes que uno de sus barcos fue atacado por un dron cerca de Túnez, pero sus organizadores se declararon "determinados" a proseguir y "romper el bloqueo" israelí contra el territorio palestino.



Más de mil personas recibieron el domingo en ese país del norte de África al grupo de unas 20 embarcaciones que salió a principios de mes desde Barcelona con destino al asediado enclave palestino.



En la flotilla viaja la ambientalista sueca Greta Thunberg, entre otras personalidades como el brasileño Thiago Avila, y tiene como objetivo "abrir un corredor humanitario y poner fin al genocidio en curso del pueblo palestino" en el contexto de la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás, según sus organizadores.



El martes temprano, la Flotilla Global Sumud denunció en la red social Instagram que uno de sus barcos "fue impactado por un dron en aguas tunecinas".



Compartió un video de una cámara de vigilancia instalada en el bote, en el que se oye un zumbido. A continuación, se ve a un activista levantar la vista, gritar y retroceder antes de que se oiga una explosión. Un destello ilumina la zona.



Un periodista de AFP que llegó a la localidad costera de Sidi Bou Said, cerca de la capital de Túnez, pudo ver el barco rodeado por otras naves. El fuego que se desató ya había sido controlado.



La flotilla afirmó que las seis personas a bordo se encontraban sanas y salvas, informó de daños materiales y denunció "actos de agresión destinados a hacer descarrilar (su) misión".



"Nuestra voluntad es más fuerte y estamos más determinados [que nunca] a romper el bloqueo contra Gaza", afirmó horas después un organizador de la flotilla, Ghassen Henchiri, ante una multitud en Túnez.



Nadir al Nuri, miembro del comité directivo, dijo que la flotilla zarpará el miércoles tal y como estaba previsto.



Por su parte, la Guardia Nacional tunecina dijo a la AFP que "ningún dron" había sido detectado tras el anuncio de la flotilla.



"Según las conclusiones preliminares, se produjo un incendio en los chalecos salvavidas", aseguró Houcem Eddine Jebabli, portavoz de esa fuerza.



Las informaciones que apuntan a la presencia de un dron "carecen de fundamento", insistió la Guardia Nacional en un comunicado publicado en Facebook, en el que planteó la hipótesis de que el fuego se debió a un cigarrillo.



"Agresión"

El activista portugés Miguel Duarte, que se encontraba a bordo del "Family", afirmó a su vez a la prensa que vio un dron con carga explosiva.



"Estaba en la cubierta, en la popa del barco, y oí un dron. Salí (...) y vi un dron que volaba a unos 3 o 4 metros por encima de mi cabeza", describió en el centro de Túnez.



"Llamé a los demás miembros de la tripulación. Entonces vimos cómo el dron se desplazaba hacia la parte delantera del puente. Permaneció unos segundos sobre un paquete de chalecos salvavidas y luego lanzó una bomba. La bomba explotó y se produjeron grandes llamas, inmediatamente se declaró un incendio", añadió.



La relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, que vive en Túnez y fue al puerto por la noche, compartió en la red social X el video de la cámara de vigilancia del barco.



"1. Ruido de lo que la tripulación identificó como un dron. 2. La tripulación da la alarma y pide ayuda. 3. Explosión. Saquen sus propias conclusiones", escribió.



"Si se confirma que se trata de un ataque con drones, sería (...) una agresión contra Túnez y la soberanía tunecina", declaró anteriormente Albanese a los periodistas en Sidi Bou Said.



Bélgica pidió una investigación "exhaustiva y transparente" sobre el suceso.



AFP solicitó comentarios al ejército israelí, pero no obtuvo respuesta inmediata.



La Franja de Gaza es escenario de una guerra devastadora desencadenada por el sangriento ataque de Hamás contra territorio israelí el 7 de octubre de 2023.



La ONU declaró en agosto el estado de hambruna en el territorio palestino y advirtió de que 500.000 personas se encuentran en una situación "catastrófica".



Los barcos de la Flotilla Global Sumud ("sumud" significa "resiliencia" en árabe) tienen previsto llegar a Gaza a mediados de septiembre para llevar ayuda humanitaria, tras dos intentos bloqueados por Israel en junio y julio.

