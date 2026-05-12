Florentino Pérez convoca elecciones y buscará la reelección en el Real Madrid

Madrid, España | El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, anunció este martes la convocatoria de elecciones y confirmó que buscará la reelección, descartando así una posible dimisión tras una temporada sin títulos.

El dirigente, de 79 años, afirmó en rueda de prensa que pidió “a la junta electoral que inicie el proceso electoral para la junta directiva” del club.

Pérez aseguró que buscará un nuevo mandato para enfrentar lo que calificó como una “absurda campaña” contra el conjunto madrileño, que el pasado fin de semana cayó 2-0 ante el FC Barcelona, su eterno rival, y quedó sin opciones de pelear por el título de LaLiga.

“No voy a dimitir”, afirmó Pérez.

“He tomado esta decisión porque se ha provocado una situación absurda para generar una corriente de opinión contra los intereses del Real Madrid”, añadió.

“Llevo 26 años aquí y ha sido una época maravillosa”, señaló el mandatario.

El presidente merengue denunció además campañas periodísticas y críticas provenientes de distintos sectores sociales contra el club, asegurando que se están aprovechando los malos resultados de la temporada para atacarlo personalmente.

“Quiero acabar con esta corriente antimadridista que quiere acabar con el Real Madrid”, sostuvo Pérez.

“Me presento para devolver el patrimonio a sus socios”, agregó.

“Si quiere venir alguien a presentarse, que no amague y que se presente, pero que diga qué va a hacer y cómo lo va a financiar”, concluyó.