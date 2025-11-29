Flamengo campeón de la Copa Libertadores 2025 tras vencer 1-0 a Palmeiras en Lima

Lima, Perú | El Flamengo de Filipe Luís se consagró campeón de la Copa Libertadores de América tras vencer 1-0 al Palmeiras este sábado en la final brasileña, en Lima, con gol del central Danilo.

Equipo de autor, con la firma de un entrenador joven que apenas asumió el mando el año pasado, el Fla se convierte en el primer club de Brasil que gana el tetracampeonato en el máximo torneo de clubes del fútbol sudamericano, al sumar el triunfo de 2025 a los obtenidos en 1981, 2019 y 2022.

Danilo aprovechó un córner cobrado por el creativo uruguayo Giorgian de Arrascaeta para anotar de cabeza en el minuto 67, un tanto que desató el éxtasis de millares de aficionados rubro-negros en las tribunas del Estadio Monumental de Lima.

El Flamengo tiene ahora la posibilidad de un doblete, pues lidera la liga brasileña con cinco puntos de ventaja sobre el Palmeiras y apenas dos partidos por jugar.

-- Ficha técnica de la final:

Estadio: Monumental (Lima)

Árbitro: Darío Herrera (ARG)

Gol:

Flamengo: Danilo (67')

Amonestaciones:

Palmeiras: Veiga (13'), Piquerez (56'), Murilo (77'), Maurício (90+1')

Flamengo: De Arrascaeta (25'), Pulgar (30'), Jorginho (38')

Alineaciones:

Palmeiras: Carlos Miguel - Bruno Fuchs, Gustavo Gómez (cap), Murilo Cerqueira (Agustín Giay 78') - Khellven, Raphael Veiga (Felipe Anderson 72', Maurício 87'), Andreas Pereira, Joaquín Piquerez - Allan (Facundo Torres 72'), José Manuel López, Vitor Roque.

DT: Abel Ferreira.

Flamengo: Agustín Rossi - Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro - Jorge Carrascal, Erick Pulgar, Giorgian De Arrascaeta (Luiz Araújo 80'), Jorginho, Samu Lino (Everton 68') - Bruno Henrique (cap) (Juninho 84').

DT: Filipe Luís.