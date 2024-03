Fiscalía española pide 2.5 años de cárcel para Luis Rubiales en caso de beso forzado

Desde una reciente reforma del Código Penal español, un beso no consentido puede considerarse agresión sexual, una categoría penal que agrupa todos los tipos de violencia sexual.



"No fue intencionado. No había connotación sexual de ningún tipo, solo fue un momento de felicidad, la gran alegría del momento", intentó defenderse Rubiales, de 46 años, en una entrevista con el programa de televisión británico Piers Morgan Uncensored el año pasado.



Hermoso, que presentó la denuncia contra Rubiales en setiembre, afirmó en enero pasado, al declarar ante un juez de la Audiencia Nacional, una alta jurisdicción madrileña, que el beso fue "inesperado" y "en ningún momento consentido", según informaron entonces fuentes judiciales.



La jugadora afirmó igualmente que sufrió un "atosigamiento constante" de Rubiales y su entorno en los días posteriores, según la misma fuente.



El juez también había escuchado en septiembre pasado a Rubiales, quien defendió ante el magistrado que el beso había sido consentido.



Rubiales rechazó, en un primer momento, dimitir por su acción en una polémica asamblea de la RFEF el 25 de agosto, pero en los días siguientes, la presión fue creciendo desde el gobierno, la justicia y el propio mundo del fútbol hasta que el 10 de septiembre presentó su dimisión.



El expresidente federativo, suspendido por tres años por la FIFA, alegó que dejaba el cargo por una "campaña desproporcionada" en su contra y el deseo de no perjudicar la candidatura al Mundial de 2030.



Este no es el único problema legal de Rubiales: La Guardia Civil registró recientemente la sede de la RFEF y una propiedad suya en Granada, en una investigación por supuesta corrupción, en un caso relacionado con el traslado de la Supercopa a Arabia Saudita.