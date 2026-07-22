Fiscalía de EE. UU. propone que el juicio contra Nicolás Maduro comience en junio de 2027

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York propuso el martes (21.07.2026) que el juicio contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, que enfrentan cargos de narcotráfico, comience en junio de 2027, según un documento presentado ante un tribunal federal local.

La propuesta de la Fiscalía se conoce antes de una audiencia prevista para este miércoles en la que se discutirá el calendario del proceso contra Maduro. La defensa tiene previsto presentar sus primeros argumentos en septiembre y el gobierno espera entregar la mayor parte de las pruebas clasificadas en noviembre.

Maduro gobernó su país de manera autoritaria durante años al frente de un gobierno izquierdista.

A principios de este año, él y su esposa fueron capturados en la capital venezolana, Caracas, en una controvertida operación de las fuerzas especiales estadounidenses.

Washington ha acusado a Maduro de "terrorismo relacionado con el narcotráfico" y de usar su cargo para facilitar el contrabando de miles de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.

Para ello, se dice que Maduro se confabuló con narcotraficantes y se benefició personalmente del plan.

En una audiencia judicial, Maduro y Flores se declararon "inocentes" y acusaron a Estados Unidos de haberlos secuestrado. Ambos están recluidos en una prisión del distrito neoyorquino de Brooklyn desde su detención.

Una audiencia anterior se centró en la cuestión de quién asumiría los costos de la defensa legal de la pareja. Mientras que los abogados de Maduro querían utilizar fondos del Estado venezolano, la fiscalía se opuso a ello. El tribunal dejó inicialmente en suspenso la decisión sobre este asunto.