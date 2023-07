Fiscalía de Colombia captura a hijo de Petro por lavado de activos

Bogotá, Colombia | Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue detenido este sábado bajo los cargos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, en un escándalo relacionado con la campaña presidencial, informó la fiscalía. El exdiputado por el departamento de Atlántico (norte) fue arrestado en la mañana al mismo tiempo que su exesposa Daysuris Vásquez, quien lo acusó de tener vínculos con narcotraficantes y contrabandistas. La fiscalía informó la detención del hijo del presidente "por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito" y de su expareja por "lavado de activos y violación de datos personales". "Los capturados serán puestos a disposición de un juez penal (...) a quien se le solicitará impartir legalidad a los procedimientos de allanamiento, captura e incautación de elementos materiales probatorios", agregó el ente investigador en un comunicado. En una entrevista con la revista Semana en marzo, Vásquez dijo que Nicolás Petro se dio una vida de lujos en la ciudad de Barranquilla (norte) con las grandes sumas de dinero que supuestamente recibió para la campaña electoral del actual mandatario. Gustavo Petro lamentó la noticia y aseguró que garantizará la independencia de la justicia. "Han sido capturados por la fiscalía mi hijo Nicolás y su ex esposa Days. Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel", escribió Petro en Twitter, ahora X. "Como afirmé ante el fiscal general no intervendré ni presionaré sus decisiones; que el derecho guie libremente el proceso", añadió. Desde que estalló ese escándalo, que sacude el primer gobierno izquierdista de Colombia, Petro niega la existencia de dineros de la mafia en sus cuentas de la carrera presidencial. Él mismo pidió abrir una investigación contra su primogénito. "A mi hijo le deseo suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores", expresó. Vida de lujos

Hasta las revelaciones de Vásquez, Nicolás era diputado por el movimiento político de presidente, el Pacto Histórico, en Atlántico. Medios de comunicación publicaron sus extractos bancarios, muy superiores al salario de ese cargo. Entre sus gastos figuraban compras de joyas y ropa de lujo.



Allí y en toda la costa Caribe se convirtió en un hombre clave en las aspiraciones de su padre. Esa era una región históricamente reacia a la izquierda, pero en 2022 terminó catapultando a Petro a la presidencia.



En la entrevista, Vásquez aseguró que el exnarcotraficante y excontrabandista Samuel Santander Lopesierra, del departamento de La Guajira (norte), le entregó a Nicolás Petro el equivalente a unos 124.000 dólares.



Conocido con el alias de "El Hombre Marlboro", Santander Lopesierra pagó 18 años de cárcel en Estados Unidos por tráfico de drogas.



Vásquez dijo que Petro no estaba enterado de esos movimientos.



En otro escándalo relacionado con escuchas ilegales, el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, amenazó con revelar presuntas irregularidades en la campaña presidencial de Petro en los departamentos del Caribe.



En conversaciones filtradas por la prensa con la ex mano derecha del presidente y exjefa del gabinete, Laura Sarabia, Benedetti insinúa una supuesta implicación de Nicolás Petro en esas irregularidades.



"Yo tengo unos indicios por lo de Nicolás. Yo siempre he tenido unos indicios muy graves de lo que estaba pasando. Cuando sale la denuncia contra él, yo empiezo como a armar el rompecabezas, viajo a Cartagena, la semana siguiente, y pregunto qué fue lo que pasó y me echaron unos cuentos", dijo el exdiplomático a Semana a principios de junio sin entrar en detalles.



El 18 de julio Sarabia compareció ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y negó tener conocimiento sobre los dineros de la campaña, mientras que Benedetti fue citado por esa autoridad, pero no se presentó.