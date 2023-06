Fiscalía británica describe al actor Kevin Spacey como un "acosador sexual"

Londres, Reino Unido | El actor estadounidense Kevin Spacey fue calificado el viernes de "acosador sexual" por la fiscalía en el inicio de su juicio en Londres, donde está imputado de 12 agresiones sexuales a cuatro hombres entre 2001 y 2013, acusaciones que él niega.



Spacey, de 63 años, es "un hombre que no respeta los límites ni el espacio personal", al que "le gusta hacer que otras personas (...) se sientan incómodas, un acosador sexual", afirmó Christine Agnew, representante de la fiscalía.



Tras la selección del jurado y la presentación de los cargos el miércoles, la acusación tomó la palabra el viernes entrando en el fondo de un juicio que debe durar cuatro semanas en el Tribunal de la Corona de Southwark, en el sur de Londres.



La estrella de Hollywood se declaró inocente de los 12 cargos que se le imputan. En virtud de la legislación inglesa, no se puede identificar a las presuntas víctimas.



El actor, ganador de dos Oscar por "Belleza Americana" (1999) y "Sospechosos habituales" (1995), está acusado de agredir sexualmente a tres hombres entre marzo de 2005 y abril de 2013, cuando era director del teatro Old Vic de Londres.



Según Agnew, Spacey "tocó (a uno de los hombres) de forma inapropiada (...) intentando agarrarle las nalgas" y "en varias ocasiones (...) agarró los genitales (del hombre) a través de su ropa" sin su consentimiento.



El actor también está acusado de agredir a otro hombre entre 2001 y 2004, incluso obligándole a mantener relaciones sexuales no consentidas.



Según la fiscalía, la presunta víctima, tras ser invitada por Spacey a tomar una copa en un apartamento, se quedó dormido y se despertó cuando se dio cuenta de que el actor le estaba practicando sexo oral.



A pesar de su negativa, él continuó y la víctima tuvo que empujar y se fue del apartamento, agregó la acusación.



Spacey fue una de las grandes estrellas atrapadas por el movimiento global #MeToo, surgido en 2017 a partir del caso del todopoderoso productor de cine estadounidense Harvey Weinstein.



Fue inicialmente acusado de agresión sexual por varios hombres en Estados Unidos lo que destrozó su exitosa carrera. Él siempre negó los cargos y esto le llevó a revelar su homosexualidad.



El año pasado fue declarado inocente en uno de estos casos por un tribunal civil de Nueva York. Y en 2019 se retiraron los cargos en otro.