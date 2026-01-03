Fiscal General de Estados Unidos detalla los cargos que enfrenta Nicolás Maduro

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, detalló, a través de su cuenta de X, los cargos que enfrenta Nicolás Maduro en tribunales estadounidenses, al asegurar que el mandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores, fueron acusados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York.

Según explicó, las imputaciones incluyen conspiración de narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína hacia Estados Unidos. Bondi agregó que Maduro también enfrenta cargos por posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer este tipo de armas contra Estados Unidos.

En sus declaraciones, la jefa del Departamento de Justicia agradeció al presidente Donald Trump por “exigir rendición de cuentas en nombre del pueblo estadounidense” y destacó el papel de las fuerzas militares de ese país en lo que calificó como una “misión increíble y altamente exitosa” para la captura de los señalados, a quienes describió como presuntos narcotraficantes internacionales.

Las declaraciones de Bondi llegan luego de que durante la madrugada del sábado, la Fuerza Delta, un tipo de fuerza especial del ejército de Estados Unidos, ingresara por aire a Venezuela, bombardeara una serie de objetivos en varios puntos de la capital y finalmente capturara y extrajera a Maduro, según las declaraciones del presidente Trump.

​El ataque hizo que el gobierno venezolano ordenara la movilización de su población y decretrara estado de excepción. Por ahora, no hay un reporte oficial sobre la cantidad de heridos o fallecidos producto del ataque, que se extendió por un aproximado de dos horas.



Los medios internacionales como BBC señalaron que el gobierno de Caracas está exigiendo a los Estados Unidos "prueba de vida" del mandatario venezolano.







