Fiscal de Guatemala sancionada por EE. UU. y Unión Europea se postula a un tercer periodo

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE) bajo acusaciones de ser "corrupta" y "antidemocrática", se postuló para un tercer periodo consecutivo en el cargo, informó el viernes la comisión que definirá el listado de candidatos.

El comité debe entregar una nómina de seis aspirantes a fiscal general entre la que escogerá el presidente Bernardo Arévalo, que está enfrentado con Porras luego de que ella abriera investigaciones que pusieron en duda la investidura del mandatario hace dos años.

Precisamente, Washington y la UE sancionaron a la funcionaria, en el cargo desde 2018 y reelecta en 2022, por haber intentado impedir la toma de posesión de Arévalo y emprender, dicen, una persecución contra exfuncionarios antimafia, periodistas y líderes sociales, muchos ahora en el exilio.

La secretaria de la comisión y presidenta del Colegio de Abogados, Patricia Gámez, dijo en una rueda de prensa que, al cierre de "la recepción de los expedientes" el viernes, un total de 59 aspirantes se postularon al cargo de fiscal general.

El elegido asumirá el 17 de mayo.

Entre el listado oficial, publicado por la comisión, Porras apareció de forma sorpresiva debido a que no presentó personalmente su documentación. Según la prensa local, la fiscal envió a una representante.

La funcionaria perdió el lunes pasado la elección en la que una universidad pública designó a dos de los 10 magistrados de la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia judicial del país, aunque podría volver a postularse a través de la Corte Suprema.

Ese mismo día, expertos de la ONU vincularon a Porras con un caso de adopciones ilegales de niños indígenas ocurridas en la década de 1980, durante la guerra civil, lo que ella rechazó.