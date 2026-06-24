FIFPro celebra sentencia que condena a Lazio por rescindir contrato a jugadora embarazada

El sindicato mundial de jugadores y jugadoras de fútbol profesionales FIFPro definió el miércoles como histórica la reciente sentencia del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) que daba la razón a la sueca Maja Gothberg, cuyo contrato con la Lazio fue rescindido por su embarazo.



"El TAS ha fallado a favor de una futbolista sueca en un caso histórico sobre maternidad que podría marcar la forma en que se apliquen en el futuro las protecciones relacionadas con el embarazo en el fútbol profesional", se felicitó FIFPro.



"El TAS determinó que el club italiano Lazio Femenino rescindió ilegalmente la relación laboral debido al embarazo de Gothberg y ordenó al club que pagara una indemnización", señala el sindicato.



"La sentencia también sienta un importante precedente en torno a la confidencialidad de la información médica relacionada con el embarazo", añade FIFPro.



En su fallo publicado el 11 de junio, el TAS indicó que "las partes habían llegado a un acuerdo vinculante antes incluso de que la jugadora anunciara su embarazo".



La institución condenó a la Lazio a pagar 69.333 euros a Gothberg por haber puesto fin a las negociaciones para renovar el contrato.



La centrocampista inicialmente llevó el caso a la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, que no falló a su favor. Fue entonces cuando acudió al TAS.



En un comunicado de FIFPro Gothberg valoró que "la sentencia transmite el mensaje de que el embarazo nunca debe considerarse un problema ni una razón para negar a una jugadora oportunidades laborales".



Por su parte, la Lazio "tomó nota" de la decisión del TAS, destacando en un comunicado que esta instancia no había aplicado "las sanciones adicionales previstas en el Reglamento de la FIFA para los casos de rescisión de contrato laboral por motivos de maternidad, reconociendo la ausencia de mala fe por parte del club".



Según el club, el TAS valoraba que la Lazio "había actuado sobre la base de una valoración jurídica que posteriormente el Panel Arbitral consideró incorrecta".



El club romano insistió que "seguirá revisando y reforzando sus procedimientos internos para garantizar una plena conformidad con el marco regulatorio nacional e internacional en constante evolución que rige el deporte profesional y las relaciones laborales".

