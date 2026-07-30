FIFA traslada al Barcelona la denuncia del Atlético de Madrid por Julián Álvarez

Barcelona, España | La FIFA trasladó al Barcelona la denuncia interpuesta por el Atlético de Madrid por los supuestos contactos del club azulgrana con el delantero argentino Julián Álvarez.

Fuentes del Barça confirmaron a AFP la recepción de la notificación del organismo rector del fútbol mundial.

Según la prensa local, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) también habría abierto un expediente para examinar el caso, aunque ningún portavoz estaba disponible de inmediato para confirmar esa información.

El Atlético de Madrid había adelantado en junio pasado que denunciaría al Barcelona por los supuestos contactos con el delantero argentino, quien tiene contrato con el club rojiblanco hasta 2030.

Según la denuncia, esos contactos se habrían producido fuera de los plazos establecidos por la normativa.

El consejero delegado del club, Miguel Ángel Gil Marín, anunció la demanda tras las declaraciones de Julián Álvarez, quien pidió salir del equipo.

"Hablé con las personas del club, con las que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño", dijo Álvarez el 22 de junio, tras el partido de su selección contra Austria en el Mundial 2026.

La Araña no precisó, sin embargo, cuál sería su destino preferido.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, admitió a principios de julio que el club había presentado una oferta por el atacante.

"Hicimos una oferta al Atlético", afirmó durante el acto de su proclamación como presidente del Barça el 1.º de julio, tras ganar las elecciones.

Según los medios, el Barcelona habría ofrecido 100 millones de euros (115 millones de dólares) por Julián Álvarez.

Laporta reconoció que el Atlético de Madrid le comunicó que no estaba dispuesto a vender al futbolista y advirtió que la oferta no sería "ilimitada en el tiempo".

"No queremos transferirlo. No aceptamos la oferta de 100 millones de euros (115 millones de dólares), ni aceptaremos una de 150, ni de 200", afirmó, por su parte, Gil Marín en una entrevista con los medios del club.

El Barcelona busca un delantero para cubrir la salida, al término de la pasada temporada, del atacante polaco Robert Lewandowski.