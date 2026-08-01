FIFA retira polémico plan para "privatizar" Mundial y otras competiciones

La FIFA dio marcha atrás este viernes y retiró su proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), que contemplaba abrir a la inversión privada la gestión comercial de sus principales competiciones, tras la fuerte oposición de dirigentes y confederaciones de distintas regiones del fútbol mundial.



"Nuestro propósito siempre ha sido -y siempre será- unir y mejorar. En consecuencia, esta propuesta no seguirá adelante", dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al anunciar en un comunicado el final de la iniciativa.



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