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FIFA retira polémico plan para "privatizar" Mundial y otras competiciones

Esto fue lo que comunicó Infantino.

FIFA. AFP
FIFA. AFP
Por AFP Agencia 31 de julio de 2026, 18:19 PM

La FIFA dio marcha atrás este viernes y retiró su proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), que contemplaba abrir a la inversión privada la gestión comercial de sus principales competiciones, tras la fuerte oposición de dirigentes y confederaciones de distintas regiones del fútbol mundial.

"Nuestro propósito siempre ha sido -y siempre será- unir y mejorar. En consecuencia, esta propuesta no seguirá adelante", dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al anunciar en un comunicado el final de la iniciativa.

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