FIFA quiere abrir puerta a inversores privados para sus actividades

La FIFA presentó este martes un proyecto para crear una empresa encargada de gestionar sus actividades comerciales, organizar el Mundial y sus otros torneos, y aumentar "la financiación destinada al desarrollo del fútbol", todo ello gracias a la llegada de inversores externos.

"La administración de la FIFA está explorando la idea de reunir todos los derechos comerciales —que abarcan la retransmisión, el patrocinio, la venta de entradas y la concesión de licencias— junto con la implementación operativa de sus torneos mediante la creación de la FIFA Forward Enterprise (FFE)", precisa el comunicado del organismo que dirige el fútbol mundial.



"La FIFA invitará a terceros a realizar inversiones minoritarias, sin poder de control, dentro de esta sociedad", añade el comunicado en el que el organismo afirmó que espera recaudar 4.200 millones de dólares.



"La FIFA mantendría el control exclusivo de la FFE a través de una representación mayoritaria en el consejo de administración", precisa el comunicado, así como "la autoridad exclusiva" sobre la gobernanza del fútbol, las competiciones, el calendario, o las decisiones sobre el reglamento.

Asociación sin ánimo de lucro, la FIFA conserva una parte de sus ingresos, en particular para organizar sus competiciones y remunerar a sus empleados —entre ellos Gianni Infantino, que percibe varios millones de dólares al año—, y destina el resto a programas de desarrollo, que según ella se verán potenciados gracias a la creación de esta FFE.



Para llevar a cabo este proyecto, que todavía tiene que ser aprobado por el Consejo de la FIFA, el organismo mundial explica que está trabajando con el banco de inversión J.P. Morgan y el fondo de inversión Thrive Eternal (fundado por Joshua Kushner, hermano de Jared, yerno del presidente estadounidense Donald Trump), que "debería liderar el grupo de posibles inversores para la FFE".



A menudo crítica con las decisiones de la FIFA, la UEFA, que agrupa a las federaciones europeas, no tardó en reaccionar a esta iniciativa.



"El alma y la gobernanza del fútbol no son activos con los que se deba especular, sobre todo sin transparencia sobre el destino de los beneficios financieros. Ninguno de nosotros es propietario del fútbol. No es tarea de la FIFA venderlo", escribió en un comunicado.

