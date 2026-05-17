FIFA califica de “constructiva” reunión con Irán de cara al Mundial 2026

París, Francia | El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, calificó de “constructiva” la reunión celebrada el sábado en Estambul con la federación iraní, centrada en garantizar la participación de Irán en el Mundial 2026, que comenzará en menos de un mes.

“Nuestra reunión con la Federación Iraní de Fútbol ha sido muy constructiva. Trabajamos en estrecha colaboración y estamos deseando recibir a la República Islámica de Irán en la Copa del Mundo”, afirmó el representante de la FIFA en un comunicado.

“Hemos podido abordar ciertas cuestiones operativas, como hacemos con cada asociación miembro. Estoy muy satisfecho con la riqueza de nuestros intercambios”, añadió Grafström.

El dirigente también aseguró que tanto la federación iraní como la FIFA están satisfechas con el encuentro y esperan la llegada del Team Melli a Canadá, Estados Unidos y México.

Por su parte, el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, coincidió en que la reunión fue “positiva y constructiva”.

“Cada parte pudo expresar sus preocupaciones, reafirmando al mismo tiempo un compromiso común para garantizar la participación del Team Melli en la Copa del Mundo”, declaró Taj, citado en el comunicado.

La reunión se realizó en la sede de la Federación Turca de Fútbol, antes de que la selección iraní viaje este lunes a Turquía para realizar una concentración de preparación rumbo al Mundial, en medio de la tensión entre Teherán y Washington por la guerra en Oriente Medio.

Problemas con las visas

El pasado jueves, Taj aseguró que los integrantes de la delegación que deben viajar a Estados Unidos aún no han recibido sus visas.

El proceso, según indicó, se completaría durante la estancia del equipo en Turquía.

En Antalya, Irán disputará dos amistosos de preparación, aunque por ahora solo se confirmó el encuentro frente a Gambia el 29 de mayo.

Posteriormente, la delegación viajará a Arizona, sede de concentración del equipo durante el torneo.

El Team Melli jugará sus tres partidos del Grupo G en territorio estadounidense: el 15 de junio en Los Ángeles frente a Nueva Zelanda, el 21 de junio nuevamente en Los Ángeles ante Bélgica y el 26 de junio en Seattle contra Egipto.

El seleccionador Amir Ghalenoei presentó una primera lista de 30 jugadores, que deberá reducir a 26 futbolistas para la convocatoria definitiva.

En la nómina aparecen el capitán Ehsan Hajsafi y la figura Medhi Taremi, quienes respaldaron protestas opositoras al régimen iraní.

Sin embargo, quedó fuera el delantero Sardar Azmoun, histórico goleador del Team Melli y exjugador del Bayer Leverkusen y de la AS Roma.

Azmoun también expresó apoyo a sectores opositores y recientemente fue acusado de “traición” por medios oficiales iraníes tras difundirse una fotografía junto al emir de Dubái.

Ghalenoei aseguró que “solo criterios técnicos” influyeron en la elaboración de la convocatoria.