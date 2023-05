Festividades de coronación cierran con jornada de voluntariado en Reino Unido

Londres, Reino Unido | Los británicos participaron este lunes en actividades de voluntariado, en un día festivo que cierra el fin de semana largo de celebraciones por la coronación del rey Carlos III.



Después de la solemne coronación de Carlos III y su esposa Camila en la Abadía de Westminster el sábado y una jornada más festiva con miles de comidas vecinales el domingo, este lunes el acento estuvo puesto en la beneficencia.



Cientos de miles de misiones estaban disponibles, propuestas por más de 1.500 organizaciones de beneficencia.



Aunque el rey Carlos y la reina Camila, de 74 y 75 años respectivamente, no participaron, sí estuvieron presentes el príncipe Guillerno, su esposa Catalina y sus tres hijos --Jorge, Carlota y Luis-- que ayudaron a un grupo de scouts en Slough, al oeste de Londres.



El hijo menor de los Duques de Cambridge, Luis, de 5 años, fue visto en el regazo de su padre manejando una pequeña excavadora, mientras su hermana Carlota, de 8, pintaba una puerta y Jorge, de 9, utilizaba un taladro.



El domingo, el rey fue el invitado de honor en un concierto en el que participaron 20.000 espectadores en un escenario instalado en Windsor, pequeña localidad a unos 40 km de Londres, donde está el castillo real.



Ocho meses después de que ascendieran al trono tras la muerte de la reina Isabel II, Carlos y Camila asistieron al acto desde un palco real instalado en el terreno del castillo.



En el gran espectáculo participaron grandes artistas, como el cantante estadounidense Lionel Richie, la norteamericana Katy Perry y la banda pop británica de la década de 1990 Take That.



En todo el país se colocaron pantallas gigantes para seguir el evento que contó con una orquesta de 70 músicos, con coros y en el que varios actores como Pierce Brosnan, Hugh Jackman o Joan Collins, recordaron datos biográficos del rey.



"Una madre muy orgullosa"