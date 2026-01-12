Internacional
Férrea defensa en el partido de las leyendas: Pepe estará en el país
El partido entre el Barcelona y el Real Madrid se disputará el 7 de febrero
Los nombres que participarán en el Clásico de las Leyendas siguen en aumento. Este lunes se dio a conocer que en el país estará uno de los defensas más férreos de la historia: Pepe.
El portugués jugó en el Santiago Bernabéu entre 2007 y 2017, donde sumó siete títulos, entre ligas, copas y el Mundial de Clubes.
Compartirá cancha con estrellas del talento de Ronaldinho, Casillas, Guti, Makélélé, Carles Puyol, Rivaldo y Saviola.
Las entradas para Clásico de las Leyendas continúan disponibles para todo el público a través de la plataforma kuikpei.com.
El partido se llevará a cabo el sábado 7 de febrero, a las 6:00 p. m., en el Estadio Nacional.