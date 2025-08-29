Fenerbahçe despide a Mourinho tras un año sin milagros en Estambul

Estambul, Turquía | El entrenador portugués José Mourinho, que tras ser cesado por la Roma buscaba un impulso a su larga carrera en Estambul, fue despedido también por el Fenerbahçe tras un año dirigiendo al gigante turco, sin haber logrado el más mínimo título.

La puntilla la recibió Mourinho el miércoles al quedar eliminado en la previa de la Liga de Campeones, tras perder 1-0 en Lisboa contra el Benfica (0-0 en la ida), curiosamente, el gran rival del Oporto, club en el que el técnico se dio a conocer.

Más allá de las dificultades en la escena europea, Mourinho fue incapaz la temporada pasada de hacer que el Fenerbahçe volviese a ganar el campeonato turco, algo que el club estambuliota no logra desde 2014, aunque sigue siendo el segundo equipo con más ligas turcas (19), a seis del Galatasaray.

Menos arrogante

"Es evidente que el objetivo principal es ganar la Süper Lig", admitió "Mou" a su llegada a Estambul, aunque manifestó hacer "cero promesas" a los aficionados en cuanto a la posibilidad de sumar títulos.

Lejos de su arrogancia habitual, Mourinho, que fue recibido por los hinchas del Fenerbahçe como una estrella del rock, aparecía abatido en las últimas semanas en sus comparecencias ante los medios, con el rostro serio, recordando con asiduidad las limitaciones de su plantel.

El balance final de Mourinho al frente del Fenerbahçe es de 37 victorias, 14 empates y 11 derrotas.

Números discretos para el técnico de 62 años con un palmarés envidiable: dos Ligas de Campeones (con el Oporto en 2004 e Inter en 2010), dos Europa Leagues (2003 con el Oporto y 2017 con el Manchester United), una Conference League (2022 con la Roma) y ocho títulos de liga: dos de Portugal con el Oporto, tres Premier Leagues con el Chelsea, dos Scudetti de la Serie A con el Inter y un campeonato español con el Real Madrid (2012).

Incidentes

En su etapa turca, Mourinho no solo no fue capaz de sumar más títulos, sino que acumuló incidentes: en abril, agarró la cara del entrenador del club rival Galatasaray tras perder un derbi en la Copa de Turquía.

Dos meses antes, fue sancionado con cuatro partidos de suspensión y una multa por los comentarios que hizo al término de un partido de liga contra el mismo equipo.

El apodado “Special One” acusó al cuarto árbitro del partido —y, a través de él, a todos los árbitros turcos— de favorecer al Galatasaray, triple campeón de Turquía.

Para digerir mejor el despido, Mourinho, que se alojaba en Estambul en el lujosísimo Hotel Four Seasons, dejará Turquía con un cheque de al menos nueve millones de euros (10,5 millones de dólares), según la prensa del país.