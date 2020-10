Feministas salvadoreñas exigen despenalización del aborto

Decenas de mujeres portando un pañuelo verde salieron este lunes a las calles de la capital de El Salvador para exigir la despenalización del aborto, en un país que prohíbe la interrupción del embarazo incluso si pone en riesgo la vida de la madre.



"Un año más nos mantenemos de pie exigiendo la despenalización absoluta del aborto en El Salvador", señalaron activistas de una decena de organizaciones feministas, al leer un comunicado en una plaza dedicada a la Constitución, en el noroeste de San Salvador.



En el marco del Día Internacional por la Despenalización del Aborto, medio centenar de mujeres se concentraron en la plaza usando pañuelos verdes alrededor del cuello y gritando consignas como "no más a la criminalización de las mujeres".



Las activistas argumentaron que "condenar y criminalizar a las mujeres por esta práctica (del aborto) es un acto donde se reafirma la visión de que las mujeres somos objeto y no sujetas de derecho".



"Nuestra lucha por la despenalización del aborto no es para que las mujeres aborten, es para que tengan la oportunidad y opción de decidir", agregaron.



El Salvador adoptó en la década de 1990 una drástica legislación que prohíbe la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia, incluso en caso de riesgo para la vida de la madre.



Según organizaciones de defensa de derechos de la mujer, 18 mujeres están encarceladas bajo esa ley y casi medio centenar han sido liberadas después de ser condenadas por interrupción de embarazo.