Federación pide a Gattuso seguir como técnico de Italia pese a quedar fuera del Mundial

El máximo dirigente del fútbol italiano le pidió a Gennaro Gattuso continuar como entrenador de la Selección de Italia, después de la derrota de este martes en la repesca ante Bosnia y Herzegovina, que dejó a la Azurra sin Mundial por tercera edición consecutiva.



﻿Italia cayó por 4-1 en la tanda de penaltis tras empatar 1-1 en Zenica ﻿y se convirtió en la primera selección campeona del mundo en perderse tres ediciones consecutivas del torneo, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio.

"Le he pedido a él que se quede, y le he pedido a (Gianluigi) Buffon que continúe a cargo del área deportiva", declaró a la prensa Gabriele Gravina, presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).

Buffon supervisa tanto a la selección absoluta como a las categorías juveniles.



Al ser consultado sobre si aceptaría la invitación de Gravina para permanecer en el cargo, Gattuso reiteró lo que ya había dicho a la cadena italiana RAI, sobre que aquello "no era lo importante".



"La derrota duele demasiado", expresó el exmediocampista.



Campeón del mundo como jugador en 2006, Gattuso fue contratado en junio del año pasado para reemplazar al destituido Luciano Spalletti, con un contrato que expira al finalizar la Copa del Mundo de 2026.



Gravina también anunció que no presentará su dimisión, aunque señaló que su continuidad al frente de la federación italiana será objeto de debate en una reunión de la junta directiva que se celebrará la próxima semana.