Fedefútbol respalda la posición de Concacaf sobre el plan de inversión privada de FIFA

La FIFA anunció su proyecto de abrir las puertas a inversores privados mediante la creación de una empresa. FIFA Forward Enterprise (FFE) gestionaría sus actividades comerciales y promete generar ingresos por 10.000 millones de dólares.

Este plan, que cuenta con el respaldo del presidente Gianni Infantino, ha despertado cuestionamientos entre las diferentes confederaciones.

La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) dijo el miércoles estar "profundamente preocupada por la ausencia de un proceso reglamentario".

En Costa Rica, la Fedefútbol respaldó la postura de Concacaf.

“Con respecto a la propuesta de la FIFA de crear una filial comercial que administraría sus principales competiciones, la Federación Costarricense de Fútbol manifiesta su respaldo a la posición de Concacaf y reitera que cualquier asunto de esta naturaleza debe ser tratado a través de los procesos y órganos de gobernanza correspondientes.

Confiamos en que todas las decisiones se adoptarán con buena gobernanza, procesos sólidos y en el mejor interés de nuestro deporte”.

Así lo indicó la Federación mediante un comunicado de prensa emitido desde el Proyecto Gol.

Negocio millonario.

El pasado Mundial, que finalizó este mes, sirve como ejemplo del millonario negocio que representa el fútbol.

Por ejemplo, en México, una de las tres sedes de la Copa del Mundo 2026, el torneo "generó un impacto económico estimado de 2.543 millones de dólares", de acuerdo con un estudio de Deloitte.

"La administración de la FIFA está explorando la idea de reunir todos los derechos comerciales —que abarcan la retransmisión, el patrocinio, la venta de entradas y la concesión de licencias— junto con la implementación operativa de sus torneos mediante la creación de la FIFA Forward Enterprise (FFE)", precisa el comunicado del organismo rector del fútbol mundial.

La iniciativa busca generar ganancias multimillonarias.

La FFE "obtendría 4.200 millones de dólares" ya este año y "todos sus beneficios netos se reinvertirán en el fútbol", asegura la FIFA.

Para desarrollar este proyecto, que todavía debe ser aprobado por el Consejo de la FIFA, el organismo trabaja con el banco de inversión J.P. Morgan y el fondo de inversión Thrive Eternal, creado por el hermano de Joshua Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump.

Según el diario británico The Times, Infantino, quien ha mostrado regularmente su cercanía con Donald Trump, podría convertirse en director general de la FFE, lo que multiplicaría sus ingresos personales.

El mismo medio señaló que Infantino ofreció 40 millones de dólares a las federaciones nacionales que se adhieran a esta propuesta antes del 19 de septiembre.