Fede Valverde termina en el hospital tras pelea con Tchouameni, según prensa española

Madrid, España | El mediocampista uruguayo Fede Valverde fue trasladado al hospital después de una violenta pelea con su compañero francés Aurélien Tchouameni tras el entrenamiento del Real Madrid de este jueves, según informaron varios medios españoles.

El internacional uruguayo fue acompañado por el entrenador Álvaro Arbeloa hasta un centro médico cercano a las instalaciones del club en Valdebebas y necesitó puntos de sutura para cerrar una herida sangrante en el rostro, de acuerdo con las mismas fuentes.

Ambos futbolistas ya habían protagonizado un incidente acalorado el miércoles durante un entrenamiento, llegando a encararse sin agresiones físicas, pero la tensión continuó este jueves y terminó estallando después de la práctica.

Según el diario deportivo Marca, que reveló el incidente, la herida de Valverde se produjo “de manera involuntaria” y “no fue causada directamente por un golpe de Tchouameni”.

Ni el Real Madrid ni los representantes de los jugadores quisieron referirse a lo ocurrido tras ser consultados por AFP.

La reconstrucción de los hechos publicada por la prensa española señala que Valverde se negó a estrechar la mano de Tchouameni antes del entrenamiento, tras lo sucedido el miércoles, y que durante la sesión se produjeron entradas violentas entre ambos.

La pelea se produce en un momento complicado para el Real Madrid, que está cerca de cerrar una segunda temporada consecutiva sin títulos importantes.

El conjunto blanco fue eliminado de la Copa del Rey por el Albacete, de la segunda división, y quedó fuera de la Champions League tras caer ante el Bayern Múnich en cuartos de final.

Al equipo madrileño solo le restan mínimas posibilidades de conquistar LaLiga.

Actualmente, el Real Madrid es segundo, a 11 puntos del líder Barcelona, cuando quedan apenas cuatro jornadas para el cierre del campeonato.

El Barça podría asegurar matemáticamente el título español si suma puntos el domingo en el Clásico ante el Real Madrid en el Camp Nou.