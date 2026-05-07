Fede Valverde: "En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho"

El Real Madrid anunció este jueves la apertura de expedientes disciplinarios a dos de sus jugadores, el uruguayo Fede Valverde y el francés Aurélien Tchouameni, que habrían protagonizado un altercado violento que envió al primero al hospital por una pequeña herida sangrante.

"El Real Madrid CF comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni", escribió el club merengue en su texto, sin dar precisiones sobre la naturaleza de esos hechos.

"El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes", apuntó en su breve comunicado.

Era la primera manifestación oficial del club merengue después de que horas antes se conociera a través de informaciones de prensa que Valverde había sido conducido al hospital tras una violenta pelea con Tchouameni

El internacional charrúa fue acompañado por el entrenador Álvaro Arbeloa hasta el centro hospitalario, situado en las cercanías de las instalaciones del club en Valdebebas, y necesitó puntos de sutura para contener una herida sangrante en el rostro, según medios españoles.



﻿ Valverde, fuera para el ﻿ Clásico

En un mensaje en Instagram a última hora del día, Valverde habló de "un incidente" con Tchouameni debido "al cansancio de la competición y la frustración", pero negó que hubiera intercambio de golpes entre ambos, ni una pelea física.

"En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado a piñas o ha sido intencional, pero eso no sucedió", escribió Valverde, que fue declarado baja para el Clásico del domingo ante el Barcelona por tener que guardar entre 10 y 14 días de reposo, según el protocolo, debido a un "traumatismo craneoencefálico" diagnosticado tras el altercado.



"En la discusión golpeé accidentalmente contra una mesa, haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital", quiso aclarar.



Los dos futbolistas ya habían protagonizado un incidente acalorado el miércoles en el entrenamiento, llegando a encararse sin llegar a agredirse, pero la tensión se trasladó a este jueves, donde estalló después del entrenamiento.

Una jornada muy tensa

Horas antes del mensaje de Valverde, el diario deportivo español Marca, que desveló lo ocurrido en un primer momento, señaló que la brecha de Valverde se había dado "de manera involuntaria" y "no propiciada por un golpe de Tchouameni".

El relato de la jornada en la prensa española apunta a que Valverde se negó a estrechar la mano a Tchouameni antes del entrenamiento, después de lo ocurrido el miércoles, y durante la sesión hubo entradas violentas.



El diario El País de Montevideo citó, por su parte, a fuentes cercanas al volante uruguayo que señalaron que "Tchouameni fue a buscar a Federico después del entrenamiento y no precisamente para darle la mano como están diciendo algunas personas".



Según esas fuentes consultadas por el periódico uruguayo, la herida del Pajarito se produjo como efecto de un forcejeo y un golpe con una mesa.

Temporada para olvidar

Esta pelea llega en un momento difícil para el Real Madrid, que está a punto de consumar una segunda temporada seguida sin títulos importantes.

Eliminado de la Copa del Rey por el Albacete (2ª división) y de la Liga de Campeones europea por el Bayern Munich en cuartos de final, al Real Madrid solo le quedan unas mínimas opciones de ganar la Liga española.



Allí el Real Madrid es segundo pero a 11 puntos del líder Barcelona, cuando quedan apenas cuatro fechas para el término del campeonato.



El Barça se consagrará campeón de liga si puntúa el domingo en el Clásico ante el Real Madrid en el Camp Nou.