FC Barcelona recupera la sonrisa… y el liderato de LaLiga 2026

Barcelona, España | Serio y efectivo ante el Levante (3-0) en el Camp Nou, el FC Barcelona aprovechó este domingo la derrota del Real Madrid la víspera frente a Osasuna (2-1) para recuperar la primera posición de LaLiga 2026.

A pesar de dos intervenciones decisivas de su arquero Joan García (1’, 15’), el Barça (1º, 61 puntos) impuso la lógica para superar al recién ascendido conjunto granota (19º, 18 puntos), después de dos reveses consecutivos ante el Atlético de Madrid (4-0) y el Girona (2-1).

Pese a las peticiones de Hansi Flick de mejorar en defensa, el Barcelona volvió a mostrarse expuesto, como ha sido habitual esta temporada, aunque en esta ocasión no fue penalizado ante la escasa puntería del Levante.

El joven centrocampista catalán Marc Bernal, autor de su segundo gol como profesional, abrió el marcador al rematar un centro raso de Eric García (4’, 1-0), antes de que el capitán Frenkie de Jong, a pase de Joao Cancelo, ampliara la ventaja (32’, 2-0).

Poco antes, el propio Cancelo había enviado al poste un centro al área que no encontró rematador.

Regreso de Pedri

Tras ingresar desde el banco en el segundo tiempo, el eléctrico Fermín López firmó el tercero con un potente disparo desde fuera del área (81’, 3-0).

El centrocampista pudo haber anotado el cuarto en los minutos finales, pero el portero del Levante, Mathew Ryan, lo evitó con una gran intervención.

Los puntos perdidos en Girona (2-1) el lunes podrían, sin embargo, costar caros a los azulgranas, que afrontan ahora un exigente tramo del calendario: recibirán al Villarreal (3º) y visitarán al Athletic Club (8º) en Liga, con la vuelta de semifinales de Copa del Rey ante el Atlético entre ambos compromisos.

"Sabemos que no es fácil recuperarse de dos derrotas tan duras, especialmente ante el Atlético. Fue un momento realmente malo para nosotros, y también en Girona, pero al final hoy hemos dado una buena respuesta y eso es lo que quería ver del equipo", declaró Flick en la conferencia de prensa posterior al partido.

El Barcelona espera contar para entonces con la autorización del Ayuntamiento para aumentar el aforo permitido en el Camp Nou.

El Sevilla de Almeyda respira

Los 44.000 aficionados presentes este domingo en el estadio celebraron además el regreso del director de orquesta culé, Pedri, tras un mes de baja por lesión (65’).

Horas antes, el Sevilla FC (11º, 29 puntos) se llevó tres puntos de oro de Getafe (1-0) gracias al gol del internacional suizo Djibril Sow, lo que permite al equipo del argentino Matías Almeyda alejarse de la zona de descenso. El técnico no pudo estar en el banquillo por sanción.

El Celta de Vigo dio un paso importante para repetir presencia en competiciones europeas tras derrotar 1-0 al Real Mallorca (18º) con un gol de penal de su capitán Iago Aspas.

El equipo celeste superó en la tabla al Espanyol para situarse sexto, posición que otorga boleto a la próxima Europa League.

El Villarreal (3º) recibirá al Valencia en duelo regional en el último partido del domingo.