FC Barcelona abandona la Superliga y deja sólo al Real Madrid

El FC Barcelona anunció este sábado oficialmente su salida de la Superliga europea, proyecto en el que ahora sólo queda el Real Madrid de Florentino Pérez, decisión que llegó antes de que el lunes Joan Laporta dimita como presidente del Barça para presentarse a la reelección.

"El FC Barcelona informa que hoy (sábado) ha notificado formalmente a la EUROPEAN SUPER LEAGUE COMPANY y a los Clubes que han formado parte de ella su desvinculación del proyecto de la Superliga europea", señaló este sábado la entidad azulgrana en un escueto comunicado.

De esta manera, el Barça oficializó un secreto a voces, que el propio presidente Joan Laporta ya había dejado entrever en los últimos meses en declaraciones a distintos medios españoles.

Proyecto estancado.

El club azulgrana cierra su compromiso a una iniciativa estancada desde su creación en 2021, con el Madrid y el Barcelona como promotores del proyecto de creación de una liga semicerrada con la participación de los mejores clubes de España, Inglaterra e Italia, especialmente.

El club culé se acercó de manera institucional con la UEFA y sus organismos asociados en los últimos meses.

Laporta participó en eventos organizados por la European Football Clubs (EFC), el nuevo nombre de la Asociación Europea de Clubes (ECA), junto a sus dirigentes Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA, y Nasser Al-Khelaifi, presidente de Paris Saint-Germain y de la EFC, como intentos de reconciliación tras un largo tiempo de desencuentros.

"Estamos por la pacificación y porque los clubes que están en la Superliga regresen a la UEFA. Nosotros nos sentimos muy cerca de la UEFA y de la EFC", aseguró Laporta a principios de octubre tras regresar de la asamblea anual de clubes, la antigua ECA convertida en EFC (European Football Clubs), en Roma.

"Es importante que estemos allí y que implementemos todo lo que se pueda mejorar, tanto en la UEFA como en la EFC. Tanto Aleksander Ceferin como Nasser Al-Khelaifi están en una posición de promover el acuerdo y acogernos en la UEFA y en la EFC. Estamos decididos a dar el paso y nos sentimos cómodos en el marco de volver a la UEFA", afirmó el presidente. Cuatro meses después, llegó el anuncio oficial de su salida.

La confirmación de su desvinculación de la Superliga se produce después de que Laporta anunciara el martes que dimitirá el 9 de febrero para presentarse a las elecciones presidenciales del 15 de marzo.

El Real Madrid se queda solo.

En 2024, la entidad barcelonista negoció una multa impuesta por evadir el fair play financiero. El castigo, previsto en 60 millones de euros (70,8 millones de dólares), se quedó en 15 millones de euros (17,7 millones de dólares), lo que pudo provocar un mayor acercamiento de posturas con la UEFA, según la prensa española.

El Barcelona se marcha así del torneo que abandera ahora prácticamente en solitario Florentino Pérez y confirma también la ruptura de las relaciones con el club blanco que habían empeorado los últimos meses con cruces de declaraciones por el caso Negreira, en el que se investigan supuestos pagos del Barça a empresas de un exresponsable arbitral.

Una docena de clubes europeos plantearon una competición privada entre los equipos más grandes de Europa, con el objetivo de reemplazar o competir con torneos organizados por la UEFA como la Liga de Campeones y, así, garantizar más ingresos.

Debido a las presiones de aficionados, instituciones como la UEFA e incluso gobiernos (como el británico) fueron abandonando el proyecto los clubes ingleses comprometidos (Manchester United, Mánchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham), italianos (Juventus, Milan e Inter) y el Atlético de Madrid.

Según una fuente cercana, el Real Madrid y el promotor de la Superliga, A22 Sports Management, decidieron a finales de octubre de 2025 reclamar ante la justicia más de 4.000 millones de euros (4.723 millones de dólares) en concepto de daños y perjuicios a la UEFA.

Apoyándose en decisiones judiciales favorables, un representante de A22 declaró a la AFP que la empresa estaba "habilitada para crear una competición" y que la UEFA ya no tenía forma alguna de impedírselo, aunque el proyecto de Superliga parece por ahora una quimera.











