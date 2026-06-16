FBI frustró un posible ataque en evento de UFC en la Casa Blanca

La policía federal de Estados Unidos, el FBI, frustró un presunto ataque contra un espectáculo de artes marciales mixtas celebrado el fin de semana en la Casa Blanca, al que asistieron el presidente Donald Trump y otros altos funcionarios, afirmó este martes el director de la agencia.

Según un artículo de Fox News compartido en redes sociales por el director del FBI, el plan incluía el uso de drones y francotiradores.

"Gracias a la rápida actuación de este FBI, de nuestros socios y del Departamento de Justicia en una operación que abarcó varios estados, varias personas están ahora bajo custodia y los ataques supuestamente planificados fueron frenados en seco", escribió Kash Patel en X.

La publicación incluía una imagen con un titular de Fox News que señalaba: "El FBI frustra supuesto complot con drones explosivos contra evento de la UFC en la Casa Blanca, según funcionarios".

Patel también compartió el enlace al artículo. En él, Fox News informa, citando a funcionarios no identificados, que cinco personas fueron detenidas y que los investigadores identificaron a 23 personas vinculadas a una posible red de conspiradores.

El plan consistía en utilizar drones para impactar edificios cercanos a la Casa Blanca durante el combate de Ultimate Fighting Championship (UFC) y provocar una evacuación masiva que, según el informe, dirigiría a la multitud hacia un equipo de francotiradores previamente apostado.

Además, existían planes para asaltar las puertas de la Casa Blanca con una "segunda oleada", según el reporte.

Consultado por más detalles sobre la publicación de Patel, el FBI indicó a la AFP:

"Por el momento no tenemos nada que añadir a la publicación".

El domingo, Trump se unió a miles de aficionados de la UFC para presenciar un combate sin precedentes en la Casa Blanca, realizado en una arena temporal instalada en el Jardín Sur de la residencia presidencial.

El evento, denominado 'UFC Freedom 250', coincidió con el cumpleaños número 80 de Trump y fue organizado para dar inicio a las celebraciones por los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

Trump ha sido objetivo de varios intentos de asesinato en los últimos años. El más reciente ocurrió en abril, cuando un hombre armado intentó irrumpir en una gala con periodistas celebrada en la Casa Blanca.