FBI abre oficina permanente en Ecuador, aliado de EE.UU. contra los cárteles

El FBI tendrá una oficina permanente en Ecuador para trabajar con la policía local en investigaciones sobre crimen organizado, lavado de dinero y corrupción, dijo el miércoles el ministro del Interior, John Reimberg.



El acuerdo es un nuevo capítulo en la cooperación contra el crimen entre Ecuador y Estados Unidos, cuya relación se estrechó desde la llegada al poder del derechista Daniel Noboa en 2023.



"Ahora lo que cambia es que tenemos ya agentes del FBI permanentemente en Ecuador trabajando con una unidad de la Policía Nacional que se ha estructurado para que puedan trabajar en conjunto", declaró Reimberg a periodistas.

