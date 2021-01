Falleció el productor estadounidense Phil Spector

El legendario productor musical estadounidense Phil Spector murió el sábado a los 81 años, indicó el Departamento de Penitenciarías de California este domingo.

Productor que introdujo métodos innovadores como "la muralla de sonido", trabajó con una constelación de estrellas como por ejemplo Los Beatles en su álbum "Let it Be".

Estaba en la cárcel desde el año 2009, condenado por el asesinato de la comediante Lana Clarkson en 2003.

El portal de farándula TMZ dijo que el productor falleció de Covid-19, que contrajo en prisión. Fue diagnosticado hace cuatro semanas y murió ayer en el hospital a donde había sido trasladado por problemas respiratorios tras una aparente mejoría de salud.