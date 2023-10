Exrehén israelí de Hamás dice que vivió "un infierno" y luego fue "bien tratada"

"Viví un infierno, no sabía que me encontraría en esa situación", dijo a la prensa en Tel Aviv Yocheved Lifshitz, de 85 años, sentada en una silla de ruedas y al lado de su hija.

Según contó, los milicianos se la llevaron en una moto, al secuestrarla. "Me golpearon en el camino; no me quebraron las costillas pero me hicieron mucho daño y tuve dificultades para respirar".