Expresidente de Uruguay José Mujica anuncia que tiene un tumor en el esófago

"Y es doblemente complejo en mi caso porque padezco una enfermedad inmunológica hace más 20 años que me afectó entre otras cosas los riñones, lo cual crea dificultades para técnicas de radioterapia o de cirugía", explicó.

Apuntó que los médicos están evaluando los pasos a seguir, pero estimó que la situación no parece fácil.

"En mi vida más de una vez anduvo la Parca rondando el catre, pero me siguió pastoreando (...) Esta vez me parece que viene con la guadaña en ristre y veremos lo que pasa", afirmó.

"Si hay bronca, que la transformen en esperanza y que luchen por el amor, no se dejen engatusar por el odio. Si los llega a atrapar la droga, no se queden solos, nadie se salva solo. Pidan colaboración, luchen".

"La única libertad que existe está en la cabeza y se llama voluntad, y si no la utilizamos no somos libres", enfatizó. "La vida es tan hermosa que que no tiene sentido que la sacrifiquen por estupideces".