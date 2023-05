Expolicía condenado a 35 años de cárcel por femicidio que estremeció a Ecuador

26 de mayo de 2023, 5:45 AM

Quito, Ecuador | Un expolicía ecuatoriano fue condenado el jueves a 35 años de prisión por el femicidio de su esposa dentro de una academia policial en las afueras de Quito, informó la Fiscalía.



"Sobre la base de las pruebas expuestas y acogiendo el pedido formulado por Fiscalía, el Tribunal de Garantías Penales --de manera unánime-- condenó (en primera instancia) a Germán C. a una pena máxima agravada de treinta y cuatro años y ocho meses, como autor directo del delito de femicidio", señaló el ente acusador en un comunicado.



El entonces teniente Germán Cáceres, quien fue separado de la Policía luego del hecho registrado en setiembre pasado, asesinó a su esposa, la abogada María Belén Bernal, cuando lo visitó en una escuela de formación de oficiales de la Policía.



La mujer desapareció tras ingresar a la academia y su cuerpo fue hallado diez días después en un cerro cercano.



El caso, que dio la vuelta al mundo, emergió como la nueva bandera de lucha contra del femicidio en Ecuador.



"El exoficial de Policía también rindió testimonio en la audiencia de juicio. Él aceptó haber atentado contra la vida de su esposa y, además, ofreció disculpas a la familia de la víctima, indicando no haber tenido la intención de matarla", señaló la Fiscalía.



Otro teniente que aún sigue en las filas policiales y que se vio salpicado por el caso fue declarado inocente al haber encontrado los jueces "duda razonable sobre si escuchó los gritos y pedidos de auxilio de la víctima, estando de servicio, a pocos metros de distancia de la habitación dónde se cometió el delito".



Detenido en diciembre en Colombia y entregado a Ecuador, Cáceres también fue condenado a pagar 234.600 dólares como reparación a los familiares de la víctima, una multa de 1.000 salarios básicos (450.000 dólares) y que se brinde terapia psicológica para la madre e hijo de la víctima.



El hecho derivó en la destitución del entonces ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien también había ocupado la comandancia general de la Policía.



Elizabeth Otavalo, madre de Bernal, tilda el caso de "crimen de Estado" porque su hija murió dentro de una institución policial, por lo que el presidente Guillermo Lasso hasta pidió "perdón porque esto no debe suceder nunca, mucho menos en un edificio público donde se forman quienes deben proteger" a la ciudadanía.



Los jueces además dispusieron que la dirección de la escuela policial presente disculpas públicas, que otorgue una medalla que llevará el nombre de Bernal a las mejores cadetes de cada promoción y que se incluyan temas de Derechos Humanos con enfoque de género en la malla estudiantil para primer año de la academia.